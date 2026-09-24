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Alan Hawkshaw & Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alan Hawkshaw & Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка

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Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 1
Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 2
Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 3
Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 4
Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alan Hawkshaw & Brian Bennet
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 1
  • Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 2
  • Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 3
  • Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 4
  • Alan Hawkshaw &amp; Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722284
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alan Hawkshaw & Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544826023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alan Hawkshaw & Brian Bennet
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reignited, Hole In One, Flying, Straight Up, Serengeti, Open Road, In The Clouds, Corcovado, On The Nile, Marrakech, Oasis, Midnight Jazz
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alan Hawkshaw & Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reignited, Hole In One, Flying, Straight Up, Serengeti, Open Road, In The Clouds, Corcovado, On The Nile, Marrakech, Oasis, Midnight Jazz



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alan Hawkshaw & Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544826023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alan Hawkshaw & Brian Bennet
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reignited, Hole In One, Flying, Straight Up, Serengeti, Open Road, In The Clouds, Corcovado, On The Nile, Marrakech, Oasis, Midnight Jazz
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reignited, Hole In One, Flying, Straight Up, Serengeti, Open Road, In The Clouds, Corcovado, On The Nile, Marrakech, Oasis, Midnight Jazz


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alan Hawkshaw & Brian Bennet - Full Circle (4260544826023) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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