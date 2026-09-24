Top.Mail.Ru
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 1
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 2
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 3
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 4
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Sonny Side Up
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 1
  • Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 2
  • Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 3
  • Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 4
  • Dizzy Gillespie; Sonny Rollins &amp; Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478179860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Sonny Side Up
Жанр
Jazz
Трек-лист
On the Sunny the Street, The Eternal Triangle, After Hours, I Know That You Know
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Vault, Clef Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка

Этот альбом 1957 года считается одной из лучших встреч джазового трубача-виртуоза Диззи Гиллеспи с великими джазменами Сонни Ститтом и Сонни Роллинзом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Ходят слухи, что Гиллеспи перед сессией игриво натравливал этих двух музыкантов друг на друга, поднимая планку и создавая этот культовый альбом. Рэй Брайант (фортепиано), Томми Брайант (бас) и Чарли Персип (ударные) присоединяются к Гиллеспи, Ститту и Роллинзу в четырех композициях, которые демонстрируют два разных подхода к тенор-саксофону. Ститт с головой погружается в "The Eternal Triangle" с огненной интенсивностью, в то время как Роллинз противопоставляет ему более взвешенный подход. Эти двое обмениваются ударами на протяжении всего сета, не оставляя сомнений в том, что оба являются чемпионами в тяжелом весе.

Отзывы о товаре Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478179860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Sonny Side Up
Жанр
Jazz
Трек-лист
On the Sunny the Street, The Eternal Triangle, After Hours, I Know That You Know
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Vault, Clef Series
Страна производитель
Германия
Описание
Этот альбом 1957 года считается одной из лучших встреч джазового трубача-виртуоза Диззи Гиллеспи с великими джазменами Сонни Ститтом и Сонни Роллинзом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Ходят слухи, что Гиллеспи перед сессией игриво натравливал этих двух музыкантов друг на друга, поднимая планку и создавая этот культовый альбом. Рэй Брайант (фортепиано), Томми Брайант (бас) и Чарли Персип (ударные) присоединяются к Гиллеспи, Ститту и Роллинзу в четырех композициях, которые демонстрируют два разных подхода к тенор-саксофону. Ститт с головой погружается в "The Eternal Triangle" с огненной интенсивностью, в то время как Роллинз противопоставляет ему более взвешенный подход. Эти двое обмениваются ударами на протяжении всего сета, не оставляя сомнений в том, что оба являются чемпионами в тяжелом весе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dizzy Gillespie; Sonny Rollins & Sonny Stitt - Sonny Side Up (Analogue) (0602478179860) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...