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Robert Fripp & Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robert Fripp & Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка

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Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 1
Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 2
Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 3
Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 4
Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Fripp & Andy Summers
Альбом (сингл)
I Advance Masked
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Fripp &amp; Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robert Fripp & Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367797711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Fripp & Andy Summers
Альбом (сингл)
I Advance Masked
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Advance Masked, Under Bridges Of Silence, China - Yellow Leader, In The Cloud Forest, New Marimba, Girl On A Swing, Hardy Country, The Truth Of Skies, Painting And Dance, Still Point, Lakeland/Aquarelle, Seven On Seven, Stutltified, Entropy Pulse (previously unreleased), Skyline (previously unreleased)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Fripp & Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка

В 60-е годы их пути ненадолго пересеклись в Борнмуте, где Фрипп занял место Энди за гитарой в группе в отеле Majestic, но только в 1981 году, когда Саммерс написал Фриппу, два гитариста начали работать вместе. Учитывая совершенно иной состав King Crimson, напоминающий группу 1980-х, и статус The Police как одной из крупнейших групп в мире, неудивительно, что альбом гитарных дуэтов Саммерса и Фриппа – несмотря на то, что он максимально далек от концепции «гитарного героя», – оказался достаточно интересным, чтобы провести несколько недель в американском чарте Billboard 200. В этом году выходит новый сборник « The Complete Recordings 1981-1984 » Энди Саммерса и Роберта Фриппа на 3 CD/1 Blu-ray. Одновременно с этим, в 2024 году выйдет новый микс Дэвида Синглтона на трек « I Advance Masked » на 200-граммовом виниле, включающий 2 ранее не издававшихся трека: « Skyline » и « Entropy Pulse ». На многодорожечных пленках альбомов « I Advance Masked » и « Bewitched » было большое количество незавершенных треков. В альбомах « Skyline » и « Entropy Pulse » Фрипп (в « Skyline ») и Саммерс (в « Entropy Pulse ») исполнили множество частично завершенных соло. По словам Синглтона, это поставило перед ним «замечательную задачу, которая теперь очень проста в цифровом мире: создать цельный аккомпанемент, а затем комбинировать и переключаться между различными соло, чтобы создать те «дуэты», которые вы сейчас слышите». «Самые прекрасные моменты в музыке — это когда ты устанавливаешь связь с другими музыкантами, когда ты паришь, когда ты касаешься души, и публика находится рядом с тобой».

Отзывы о товаре Robert Fripp & Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367797711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Fripp & Andy Summers
Альбом (сингл)
I Advance Masked
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Advance Masked, Under Bridges Of Silence, China - Yellow Leader, In The Cloud Forest, New Marimba, Girl On A Swing, Hardy Country, The Truth Of Skies, Painting And Dance, Still Point, Lakeland/Aquarelle, Seven On Seven, Stutltified, Entropy Pulse (previously unreleased), Skyline (previously unreleased)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
В 60-е годы их пути ненадолго пересеклись в Борнмуте, где Фрипп занял место Энди за гитарой в группе в отеле Majestic, но только в 1981 году, когда Саммерс написал Фриппу, два гитариста начали работать вместе. Учитывая совершенно иной состав King Crimson, напоминающий группу 1980-х, и статус The Police как одной из крупнейших групп в мире, неудивительно, что альбом гитарных дуэтов Саммерса и Фриппа – несмотря на то, что он максимально далек от концепции «гитарного героя», – оказался достаточно интересным, чтобы провести несколько недель в американском чарте Billboard 200. В этом году выходит новый сборник « The Complete Recordings 1981-1984 » Энди Саммерса и Роберта Фриппа на 3 CD/1 Blu-ray. Одновременно с этим, в 2024 году выйдет новый микс Дэвида Синглтона на трек « I Advance Masked » на 200-граммовом виниле, включающий 2 ранее не издававшихся трека: « Skyline » и « Entropy Pulse ». На многодорожечных пленках альбомов « I Advance Masked » и « Bewitched » было большое количество незавершенных треков. В альбомах « Skyline » и « Entropy Pulse » Фрипп (в « Skyline ») и Саммерс (в « Entropy Pulse ») исполнили множество частично завершенных соло. По словам Синглтона, это поставило перед ним «замечательную задачу, которая теперь очень проста в цифровом мире: создать цельный аккомпанемент, а затем комбинировать и переключаться между различными соло, чтобы создать те «дуэты», которые вы сейчас слышите». «Самые прекрасные моменты в музыке — это когда ты устанавливаешь связь с другими музыкантами, когда ты паришь, когда ты касаешься души, и публика находится рядом с тобой».
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Отзывы


Robert Fripp & Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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