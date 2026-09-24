Описание товара Robert Fripp & Andy Summers - I Advance Masked (0633367797711) виниловая пластинка

В 60-е годы их пути ненадолго пересеклись в Борнмуте, где Фрипп занял место Энди за гитарой в группе в отеле Majestic, но только в 1981 году, когда Саммерс написал Фриппу, два гитариста начали работать вместе. Учитывая совершенно иной состав King Crimson, напоминающий группу 1980-х, и статус The Police как одной из крупнейших групп в мире, неудивительно, что альбом гитарных дуэтов Саммерса и Фриппа – несмотря на то, что он максимально далек от концепции «гитарного героя», – оказался достаточно интересным, чтобы провести несколько недель в американском чарте Billboard 200. В этом году выходит новый сборник « The Complete Recordings 1981-1984 » Энди Саммерса и Роберта Фриппа на 3 CD/1 Blu-ray. Одновременно с этим, в 2024 году выйдет новый микс Дэвида Синглтона на трек « I Advance Masked » на 200-граммовом виниле, включающий 2 ранее не издававшихся трека: « Skyline » и « Entropy Pulse ». На многодорожечных пленках альбомов « I Advance Masked » и « Bewitched » было большое количество незавершенных треков. В альбомах « Skyline » и « Entropy Pulse » Фрипп (в « Skyline ») и Саммерс (в « Entropy Pulse ») исполнили множество частично завершенных соло. По словам Синглтона, это поставило перед ним «замечательную задачу, которая теперь очень проста в цифровом мире: создать цельный аккомпанемент, а затем комбинировать и переключаться между различными соло, чтобы создать те «дуэты», которые вы сейчас слышите». «Самые прекрасные моменты в музыке — это когда ты устанавливаешь связь с другими музыкантами, когда ты паришь, когда ты касаешься души, и публика находится рядом с тобой».