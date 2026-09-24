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Iron Curtis & Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iron Curtis & Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка

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Iron Curtis &amp; Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка - фото 1
Iron Curtis &amp; Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Curtis & Johannes Albert
Альбом (сингл)
Moon Iv
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Curtis &amp; Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Curtis &amp; Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Iron Curtis & Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804184601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Curtis & Johannes Albert
Альбом (сингл)
Moon Iv
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Void Gathering, Silverclub, Sounds (The Feels), Pipeline, Ohne Dich, Into Somethin (Interlude), Zellerau, Club L'Avenir, Daso, Soma Dub, Bliss (The Short Finale)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Curtis & Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Moon IV исполнителей Iron Curtis & Johannes Albert, выпущенная лейблом Frank Music. Жанр пластинки — электронный, дата релиза — 11 апреля 2025 года.

Отзывы о товаре Iron Curtis & Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804184601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Curtis & Johannes Albert
Альбом (сингл)
Moon Iv
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Void Gathering, Silverclub, Sounds (The Feels), Pipeline, Ohne Dich, Into Somethin (Interlude), Zellerau, Club L'Avenir, Daso, Soma Dub, Bliss (The Short Finale)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка Moon IV исполнителей Iron Curtis & Johannes Albert, выпущенная лейблом Frank Music. Жанр пластинки — электронный, дата релиза — 11 апреля 2025 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Curtis & Johannes Albert - Moon Iv (4251804184601) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3730 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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