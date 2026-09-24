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Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка

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Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 1
Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 2
Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 3
Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 4
Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 5
Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 6
Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 7
Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vince Guaraldi
Альбом (сингл)
Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 1
  • Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 2
  • Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 3
  • Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 4
  • Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 5
  • Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 6
  • Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 7
  • Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722275
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Загружаем...
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Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072666696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vince Guaraldi
Альбом (сингл)
Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Linus And Lucy (Studio Text), Linus And Lucy (Take 3), Happines Theme (Happiness Is) (Take 4), Pebble Beach (Take 7), Baseball Theme (Take 1), Oh, Good Grief (Take 1), Schroeder (Take 3), Baseball Theme (Take 2), Oh, Good Grief (Take 1 - Later Session), Schroeder (Take 2), Blues For Peanuts, Charlie Brown Theme (Take 4), Blue Charlie Brown (Take 1), Freda (With The Naturally Curly Hair) (Take 1)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка

Те, кто любит мультфильмы «Peanuts» (а их в Германии десятки тысяч), любят и фильмы «Peanuts», которые регулярно транслируются по ТВ. Очаровательная интеллектуальная атмосфера фильмов неизменно подчёркивается прохладной джазовой музыкой Винса Гуаральди и его трио. Без этой музыки фильмы были бы менее привлекательны. Невероятно, но 50 лет назад, в 1964 году, был выпущен первый альбом саундтреков к фильму Peanuts, который сейчас переиздается в ремастированной версии к юбилею. В комплект входят два ранее не издававшихся трека. На лицевой стороне буклета изображена прекрасная обложка релиза 1970 года, а на внутренней — ещё более прекрасная оригинальная обложка 1964 года. В буклете содержатся новые и старые аннотации и, конечно же, несколько карикатур на Чарли Брауна и компанию.

Отзывы о товаре Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072666696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vince Guaraldi
Альбом (сингл)
Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Linus And Lucy (Studio Text), Linus And Lucy (Take 3), Happines Theme (Happiness Is) (Take 4), Pebble Beach (Take 7), Baseball Theme (Take 1), Oh, Good Grief (Take 1), Schroeder (Take 3), Baseball Theme (Take 2), Oh, Good Grief (Take 1 - Later Session), Schroeder (Take 2), Blues For Peanuts, Charlie Brown Theme (Take 4), Blue Charlie Brown (Take 1), Freda (With The Naturally Curly Hair) (Take 1)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Те, кто любит мультфильмы «Peanuts» (а их в Германии десятки тысяч), любят и фильмы «Peanuts», которые регулярно транслируются по ТВ. Очаровательная интеллектуальная атмосфера фильмов неизменно подчёркивается прохладной джазовой музыкой Винса Гуаральди и его трио. Без этой музыки фильмы были бы менее привлекательны. Невероятно, но 50 лет назад, в 1964 году, был выпущен первый альбом саундтреков к фильму Peanuts, который сейчас переиздается в ремастированной версии к юбилею. В комплект входят два ранее не издававшихся трека. На лицевой стороне буклета изображена прекрасная обложка релиза 1970 года, а на внутренней — ещё более прекрасная оригинальная обложка 1964 года. В буклете содержатся новые и старые аннотации и, конечно же, несколько карикатур на Чарли Брауна и компанию.
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Отзывы


Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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