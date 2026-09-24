Nat King Cole - 25 Classic Tracks (5032427000702) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
25 Classic Tracks
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 722270
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Характеристики
Бренд
Prestige Elite
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Prestige Elite
Barcode
[5032427000702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
25 Classic Tracks
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mona Lisa, Let There Be Love, Got A Penny, When I Fall In Love, Love Letters, Too Young, Unforgettable, It's All In The Game, Sweet Lorraine, For All We Know, To The Ends Of The Earth, Ramblin' Rose, Let's Face The Music And Dance, I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter, Love Me As Though There Were No Tomorrow, Get Your Kicks On Route 66, Tenderly, These Foolish Things, Ain't Misbehavin', The Very Thought Of You, Papa Loves Mambo, The More I See You, At Last, When Sunny Gets Blue, T
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nat King Cole - 25 Classic Tracks (5032427000702) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mona Lisa, Let There Be Love, Got A Penny, When I Fall In Love, Love Letters, Too Young, Unforgettable, It's All In The Game, Sweet Lorraine, For All We Know, To The Ends Of The Earth, Ramblin' Rose, Let's Face The Music And Dance, I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter, Love Me As Though There Were No Tomorrow, Get Your Kicks On Route 66, Tenderly, These Foolish Things, Ain't Misbehavin', The Very Thought Of You, Papa Loves Mambo, The More I See You, At Last, When Sunny Gets Blue, Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer
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Бренд
Prestige Elite
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Prestige Elite
Barcode
[5032427000702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
25 Classic Tracks
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mona Lisa, Let There Be Love, Got A Penny, When I Fall In Love, Love Letters, Too Young, Unforgettable, It's All In The Game, Sweet Lorraine, For All We Know, To The Ends Of The Earth, Ramblin' Rose, Let's Face The Music And Dance, I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter, Love Me As Though There Were No Tomorrow, Get Your Kicks On Route 66, Tenderly, These Foolish Things, Ain't Misbehavin', The Very Thought Of You, Papa Loves Mambo, The More I See You, At Last, When Sunny Gets Blue, T
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mona Lisa, Let There Be Love, Got A Penny, When I Fall In Love, Love Letters, Too Young, Unforgettable, It's All In The Game, Sweet Lorraine, For All We Know, To The Ends Of The Earth, Ramblin' Rose, Let's Face The Music And Dance, I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter, Love Me As Though There Were No Tomorrow, Get Your Kicks On Route 66, Tenderly, These Foolish Things, Ain't Misbehavin', The Very Thought Of You, Papa Loves Mambo, The More I See You, At Last, When Sunny Gets Blue, Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nat King Cole - 25 Classic Tracks (5032427000702) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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