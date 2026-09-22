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Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 6
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 7
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 8
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 9
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 6
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 7
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 8
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 9
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722259
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475041900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Swing
Трек-лист
Original Jingle Bells, Santa Claus Is Comin to Town, Have Yourself a Merry Litte Christmas, What Are You Doing New Year's Eve?, Sleigh Ride, The Christmas Song, Good Morning Blues, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Winter Wonderland, Rudothe Red-nosed Reindeer, Frosty the Snow Man, White Christmas, Bonus The Secret of Christmas, We Three Kings of Orient Are/O Little Town of Bethlehem, Christmas Island, The Christmas Song (Alternative Take), White Christmas (Alternative Take), Frosty the Sn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в 1960 году, «Ella Wishes You a Swinging Christmas» является одним из величайших рождественских альбомов, когда-либо созданных, и он никогда не устареет. Это расширенное переиздание классического альбома Эллы Фицджеральд включает вторую пластинку, в том числе шесть треков впервые на виниле, — и теперь все праздничные записи Эллы для Verve Records и Decca Records представлены в одном сборнике. Deluxe издание на виниле 180 г в гейтфолде. В люксовом гейтфолде с классическим оформлением Джина Гранта 1960 года, комплект также включает в себя роскошный 8-страничный буклет с подробными заметками о записи и эссе журналиста Уилла Фридвальда, а также лист вырезных праздничных украшений — идеальный подарок для любого меломана. Спустя почти 65 лет после своего первоначального выпуска любимая классика рождественских праздников Эллы теперь стала вдвое длиннее, чем в 1960 году. Как однажды сказала сама Элла, «единственное, что лучше пения, — это еще больше пения», и единственное, что может быть лучше оригинального альбома "Ella Wishes You a Swinging Christmas" — это его новое, расширенное издание!

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475041900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Swing
Трек-лист
Original Jingle Bells, Santa Claus Is Comin to Town, Have Yourself a Merry Litte Christmas, What Are You Doing New Year's Eve?, Sleigh Ride, The Christmas Song, Good Morning Blues, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Winter Wonderland, Rudothe Red-nosed Reindeer, Frosty the Snow Man, White Christmas, Bonus The Secret of Christmas, We Three Kings of Orient Are/O Little Town of Bethlehem, Christmas Island, The Christmas Song (Alternative Take), White Christmas (Alternative Take), Frosty the Sn
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Первоначально выпущенный в 1960 году, «Ella Wishes You a Swinging Christmas» является одним из величайших рождественских альбомов, когда-либо созданных, и он никогда не устареет. Это расширенное переиздание классического альбома Эллы Фицджеральд включает вторую пластинку, в том числе шесть треков впервые на виниле, — и теперь все праздничные записи Эллы для Verve Records и Decca Records представлены в одном сборнике. Deluxe издание на виниле 180 г в гейтфолде. В люксовом гейтфолде с классическим оформлением Джина Гранта 1960 года, комплект также включает в себя роскошный 8-страничный буклет с подробными заметками о записи и эссе журналиста Уилла Фридвальда, а также лист вырезных праздничных украшений — идеальный подарок для любого меломана. Спустя почти 65 лет после своего первоначального выпуска любимая классика рождественских праздников Эллы теперь стала вдвое длиннее, чем в 1960 году. Как однажды сказала сама Элла, «единственное, что лучше пения, — это еще больше пения», и единственное, что может быть лучше оригинального альбома "Ella Wishes You a Swinging Christmas" — это его новое, расширенное издание!
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Отзывы


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