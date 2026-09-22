Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas - Deluxe (0602475041900) виниловая пластинка
Первоначально выпущенный в 1960 году, «Ella Wishes You a Swinging Christmas» является одним из величайших рождественских альбомов, когда-либо созданных, и он никогда не устареет. Это расширенное переиздание классического альбома Эллы Фицджеральд включает вторую пластинку, в том числе шесть треков впервые на виниле, — и теперь все праздничные записи Эллы для Verve Records и Decca Records представлены в одном сборнике. Deluxe издание на виниле 180 г в гейтфолде. В люксовом гейтфолде с классическим оформлением Джина Гранта 1960 года, комплект также включает в себя роскошный 8-страничный буклет с подробными заметками о записи и эссе журналиста Уилла Фридвальда, а также лист вырезных праздничных украшений — идеальный подарок для любого меломана. Спустя почти 65 лет после своего первоначального выпуска любимая классика рождественских праздников Эллы теперь стала вдвое длиннее, чем в 1960 году. Как однажды сказала сама Элла, «единственное, что лучше пения, — это еще больше пения», и единственное, что может быть лучше оригинального альбома "Ella Wishes You a Swinging Christmas" — это его новое, расширенное издание!
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