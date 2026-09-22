Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка
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Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка
В честь 40-летия Modern Talking певец удивляет новыми записями первых шести альбомов группы, став первым немецким артистом, когда-либо переосмыслившим все свои ранние работы! Как известно, самый успешный дуэт в истории немецкой поп-музыки распался в 2003 году, но песни Modern Talking, под которые люди по всему миру до сих пор танцуют, остаются бессмертными. Переиздания первых альбомов Modern Talking, в которых звучит его неповторимый голос, — это дань уважения уникально успешному дуэту и великолепной, казалось бы, яркой и беззаботной эпохе середины восьмидесятых. Песни, когда-то вдохновленные пульсирующим итало-диско, мгновенно узнаваемы, но теперь звучат более современно благодаря современным ударным и синтезаторам. Кроме того, этот набор из 6 альбомов впервые выпущен в формате Dolby Atmos, то есть 3D-аудио. На каждом альбоме Томас Андерс также удивляет слушателей двумя ранее не издававшимися песнями, такими как «Don't Fly Too High» и «Hold Me Tight In The Night» на первом альбоме. Опытные студийные музыканты под руководством Кристиана Геллера полностью перезаписали все треки с Томасом Андерсом, которого сопровождают те же бэк-вокалисты, что и на оригинальных записях. В процессе работы над альбомом треки из оригинальных записей были воссозданы максимально точно и смешаны с новыми версиями.
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