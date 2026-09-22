Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка
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Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка
Четвертый альбом-ремейк Томаса Андерса из серии … sings Modern Talking — «In The Middle Of Nowhere». Совершенно новые записи и новые бонус-треки. Включая мега-песню «Geronimo's Cadillac» и все песни в форматах «In The Mix» + «Instrumentals», а также новые песни «Voodo Love» и «Cherokee Highway». Издание на виниле с двусторонним буклетом-постером. «In the Middle of Nowhere» был четвёртым студийным альбомом группы Modern Talking и вышел в ноябре 1986 года. 1 декабря 1986 года альбом занял первое место в немецких чартах. Серия альбомов-ремейков Томаса Андерса — особая дань уважения незабываемой эпохе 80-х и незабываемому звучанию Modern Talking. Культовый дуэт продал более 125 миллионов записей по всему миру.
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