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Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка

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Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722248
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Характеристики

Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Geronimo's Cadillac (Thomas' Version), Riding On A White Swan (Thomas' Version), Give Me Peace On Earth (Thomas' Version), Sweet Little Sheila (Thomas' Version), Ten Thousand Lonely Drums (Thomas' Version), Lonely Tears In Chinatown (Thomas' Version), In Shaire (Thomas' Version), Stranded In The Middle Of Nowhere (Thomas' Version), The Angels Sing In New York City (Thomas' Version), Princess Of The Night (Thomas' Version), Cherokee Highway (New Bonus Track), Voodoo Love (New Bonus Track), Geroni
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка

Четвертый альбом-ремейк Томаса Андерса из серии … sings Modern Talking — «In The Middle Of Nowhere». Совершенно новые записи и новые бонус-треки. Включая мега-песню «Geronimo's Cadillac» и все песни в форматах «In The Mix» + «Instrumentals», а также новые песни «Voodo Love» и «Cherokee Highway». Издание на виниле с двусторонним буклетом-постером. «In the Middle of Nowhere» был четвёртым студийным альбомом группы Modern Talking и вышел в ноябре 1986 года. 1 декабря 1986 года альбом занял первое место в немецких чартах. Серия альбомов-ремейков Томаса Андерса — особая дань уважения незабываемой эпохе 80-х и незабываемому звучанию Modern Talking. Культовый дуэт продал более 125 миллионов записей по всему миру.

Отзывы о товаре Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere (4029759203827) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Geronimo's Cadillac (Thomas' Version), Riding On A White Swan (Thomas' Version), Give Me Peace On Earth (Thomas' Version), Sweet Little Sheila (Thomas' Version), Ten Thousand Lonely Drums (Thomas' Version), Lonely Tears In Chinatown (Thomas' Version), In Shaire (Thomas' Version), Stranded In The Middle Of Nowhere (Thomas' Version), The Angels Sing In New York City (Thomas' Version), Princess Of The Night (Thomas' Version), Cherokee Highway (New Bonus Track), Voodoo Love (New Bonus Track), Geroni
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Четвертый альбом-ремейк Томаса Андерса из серии … sings Modern Talking — «In The Middle Of Nowhere». Совершенно новые записи и новые бонус-треки. Включая мега-песню «Geronimo's Cadillac» и все песни в форматах «In The Mix» + «Instrumentals», а также новые песни «Voodo Love» и «Cherokee Highway». Издание на виниле с двусторонним буклетом-постером. «In the Middle of Nowhere» был четвёртым студийным альбомом группы Modern Talking и вышел в ноябре 1986 года. 1 декабря 1986 года альбом занял первое место в немецких чартах. Серия альбомов-ремейков Томаса Андерса — особая дань уважения незабываемой эпохе 80-х и незабываемому звучанию Modern Talking. Культовый дуэт продал более 125 миллионов записей по всему миру.
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Отзывы


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