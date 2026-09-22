J.J. Cale - To Tulsa And Back (5060525434396) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
To Tulsa And Back
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 722246
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5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060525434396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
To Tulsa And Back
Жанр
Кантри
Трек-лист
My Gal, Chains Of Love, New Lover, One Step, Stone River, The Problem, Homeless, Fancy Dancer, Rio, These Blues, Motormouth, Blues For Mama, Another Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара J.J. Cale - To Tulsa And Back (5060525434396) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Gal, Chains Of Love, New Lover, One Step, Stone River, The Problem, Homeless, Fancy Dancer, Rio, These Blues, Motormouth, Blues For Mama, Another Song
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060525434396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
To Tulsa And Back
Жанр
Кантри
Трек-лист
My Gal, Chains Of Love, New Lover, One Step, Stone River, The Problem, Homeless, Fancy Dancer, Rio, These Blues, Motormouth, Blues For Mama, Another Song
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Gal, Chains Of Love, New Lover, One Step, Stone River, The Problem, Homeless, Fancy Dancer, Rio, These Blues, Motormouth, Blues For Mama, Another Song
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J.J. Cale - To Tulsa And Back (5060525434396) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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