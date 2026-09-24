Byron Janis - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Half Speed) (0028948526055) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Byron Janis
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 722238
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948526055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Byron Janis
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Promenade, Gnomus, Promenade, Il Vecchio Castello, Promenade, Tuileries, Bydlo, Promenade, Ballet Of The Chicks In Their Shells, Two Polish Jews, One Rich, The Other Poor, Limoges, The Market Place, Catacombae (Sepulcrum Romanum), Cum Mortuis In Lingua Mortua, The Hut On Fowl's Legs (Baba-Yaga), The Great Gate Of Kiev
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Mercury Living Presence Vinyl Series 2, Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering, Olympian Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Byron Janis - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Half Speed) (0028948526055) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Promenade, Gnomus, Promenade, Il Vecchio Castello, Promenade, Tuileries, Bydlo, Promenade, Ballet Of The Chicks In Their Shells, Two Polish Jews, One Rich, The Other Poor, Limoges, The Market Place, Catacombae (Sepulcrum Romanum), Cum Mortuis In Lingua Mortua, The Hut On Fowl's Legs (Baba-Yaga), The Great Gate Of Kiev
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948526055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Byron Janis
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Promenade, Gnomus, Promenade, Il Vecchio Castello, Promenade, Tuileries, Bydlo, Promenade, Ballet Of The Chicks In Their Shells, Two Polish Jews, One Rich, The Other Poor, Limoges, The Market Place, Catacombae (Sepulcrum Romanum), Cum Mortuis In Lingua Mortua, The Hut On Fowl's Legs (Baba-Yaga), The Great Gate Of Kiev
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Mercury Living Presence Vinyl Series 2, Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering, Olympian Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Promenade, Gnomus, Promenade, Il Vecchio Castello, Promenade, Tuileries, Bydlo, Promenade, Ballet Of The Chicks In Their Shells, Two Polish Jews, One Rich, The Other Poor, Limoges, The Market Place, Catacombae (Sepulcrum Romanum), Cum Mortuis In Lingua Mortua, The Hut On Fowl's Legs (Baba-Yaga), The Great Gate Of Kiev
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Byron Janis - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Half Speed) (0028948526055) виниловая пластинка – стоимость товара 2920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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