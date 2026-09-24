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Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31 (0028948672141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31 (0028948672141) виниловая пластинка

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Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 1
Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 2
Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 3
Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 4
Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Svjatoslav Richter
Альбом (сингл)
Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 1
  • Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 2
  • Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 3
  • Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 4
  • Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 &amp; 31 (0028948672141) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722237
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Загружаем...
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Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31 (0028948672141) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948672141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Svjatoslav Richter
Альбом (сингл)
Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro, II. Scherzo. Allegretto Vivace, III. Menuetto. Moderato E Grazioso, IV. Presto Con Fuoco, I. Mit Lebhaftigkeit Und Durchaus Mit Empfindung Und Ausdruck, II. Nicht Zu Geschwind Und Sehr Singbar Vorgetragen, I. Etwas Lebhaft Und Mit Der Innigsten Empfindung. Allegretto Ma Non Troppo, II. Lebhaft, Marschm??ig. Vivace Alla Marcia, III. Langsam Und Sehnsuchtsvoll. Adagio Ma Non Troppo, Con Affetto, IV. Geschwind, Doch Nicht Zu Sehr Und Mit Entschlossenheit. Allegro, I. Moderato Cantabile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31 (0028948672141) виниловая пластинка

Пианистка Елизавета Леонская, доверенное лицо Рихтера, была в восторге от художественной свободы, технического блеска и любви к музыке, переданных в этих записях. Альбом доступен на CD и двойном LP и содержит недавнее интервью с Елизаветой Леонской, эссе Джеда Дистлера и редакционные заметки Маркуса Кеттнера. Многочисленные фотографии, некоторые из которых не были опубликованы, дополняют издание.

Отзывы о товаре Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31 (0028948672141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948672141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Svjatoslav Richter
Альбом (сингл)
Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro, II. Scherzo. Allegretto Vivace, III. Menuetto. Moderato E Grazioso, IV. Presto Con Fuoco, I. Mit Lebhaftigkeit Und Durchaus Mit Empfindung Und Ausdruck, II. Nicht Zu Geschwind Und Sehr Singbar Vorgetragen, I. Etwas Lebhaft Und Mit Der Innigsten Empfindung. Allegretto Ma Non Troppo, II. Lebhaft, Marschm??ig. Vivace Alla Marcia, III. Langsam Und Sehnsuchtsvoll. Adagio Ma Non Troppo, Con Affetto, IV. Geschwind, Doch Nicht Zu Sehr Und Mit Entschlossenheit. Allegro, I. Moderato Cantabile
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Пианистка Елизавета Леонская, доверенное лицо Рихтера, была в восторге от художественной свободы, технического блеска и любви к музыке, переданных в этих записях. Альбом доступен на CD и двойном LP и содержит недавнее интервью с Елизаветой Леонской, эссе Джеда Дистлера и редакционные заметки Маркуса Кеттнера. Многочисленные фотографии, некоторые из которых не были опубликованы, дополняют издание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Svjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31 (0028948672141) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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