Top.Mail.Ru
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 1
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 2
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 3
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 4
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 5
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 6
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 7
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 8
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 9
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 10
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 11
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 12
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 13
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 14
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 15
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 16
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 17
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 18
Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Where To From
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 1
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 2
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 3
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 4
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 5
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 6
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 7
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 8
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 9
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 10
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 11
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 12
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 13
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 14
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 15
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 16
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 17
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 18
  • Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722234
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948631117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Where To From
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Stimm, Erindi, Steps Out Loud, Make Space, Over There, I Hold Close, Melody of Not Knowing, All Along, F?lk F?r Andlit (2025)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка

Новый альбом исландского музыканта и композитора, виолончелистки Хильдур Гуднадоуттир. Прозрачный винил, 180 грамм. Признание в любви творческой силе дружбы и художественного сотрудничества: Where to From - первый студийный альбом Хильдур Гурнадоттир для Deutsche Grammophon. В него вошли девять интимных, полных размышлений произведений, написанных, аранжированных и спродюсированных исландским композитором, удостоенным наград, чьи партитуры к фильмам получили две премии "Грэмми"® ("Чернобыль", "Джокер") и "Оскар" ("Джокер"). Гурнадоттир, которая играет на виолончели и поет в нескольких треках, сопровождают на альбоме Where to From близкие друзья и давние соратники: Лиам Бирн (виола да гамба), Клэр О'Коннелл (виолончель), Эйвинд Канг (альт), а также Джессика Кенни и Эльза Торп (вокал). Еще два друга приняли значительное участие в создании альбома: Франческо Донаделло позаботился о записи, сведении и мастеринге. Выразительная обложка была разработана художником, хореографом и режиссером Жизель Вьенн. Буклет содержит интервью между Гурнадоттир и режиссером Тоддом Филдом (T?R), а также дополнительные атмосферные изображения, созданные Вьенн. Эта личная, но универсальная коллекция работ основана на спонтанных музыкальных мыслях, которые Хильдур Гурнадоттир первоначально записала на свой смартфон. "Название альбома Where to From как бы задает направление, - говорит она, - каждый творческий проект начинается с идеи, которая появляется из ниоткуда и затем идет своим собственным уникальным путем"



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948631117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Where To From
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Stimm, Erindi, Steps Out Loud, Make Space, Over There, I Hold Close, Melody of Not Knowing, All Along, F?lk F?r Andlit (2025)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом исландского музыканта и композитора, виолончелистки Хильдур Гуднадоуттир. Прозрачный винил, 180 грамм. Признание в любви творческой силе дружбы и художественного сотрудничества: Where to From - первый студийный альбом Хильдур Гурнадоттир для Deutsche Grammophon. В него вошли девять интимных, полных размышлений произведений, написанных, аранжированных и спродюсированных исландским композитором, удостоенным наград, чьи партитуры к фильмам получили две премии "Грэмми"® ("Чернобыль", "Джокер") и "Оскар" ("Джокер"). Гурнадоттир, которая играет на виолончели и поет в нескольких треках, сопровождают на альбоме Where to From близкие друзья и давние соратники: Лиам Бирн (виола да гамба), Клэр О'Коннелл (виолончель), Эйвинд Канг (альт), а также Джессика Кенни и Эльза Торп (вокал). Еще два друга приняли значительное участие в создании альбома: Франческо Донаделло позаботился о записи, сведении и мастеринге. Выразительная обложка была разработана художником, хореографом и режиссером Жизель Вьенн. Буклет содержит интервью между Гурнадоттир и режиссером Тоддом Филдом (T?R), а также дополнительные атмосферные изображения, созданные Вьенн. Эта личная, но универсальная коллекция работ основана на спонтанных музыкальных мыслях, которые Хильдур Гурнадоттир первоначально записала на свой смартфон. "Название альбома Where to From как бы задает направление, - говорит она, - каждый творческий проект начинается с идеи, которая появляется из ниоткуда и затем идет своим собственным уникальным путем"


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...