Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка
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Описание товара Hildur Gudnadottir - Where To From (Coloured) (0028948631117) виниловая пластинка
Новый альбом исландского музыканта и композитора, виолончелистки Хильдур Гуднадоуттир. Прозрачный винил, 180 грамм. Признание в любви творческой силе дружбы и художественного сотрудничества: Where to From - первый студийный альбом Хильдур Гурнадоттир для Deutsche Grammophon. В него вошли девять интимных, полных размышлений произведений, написанных, аранжированных и спродюсированных исландским композитором, удостоенным наград, чьи партитуры к фильмам получили две премии "Грэмми"® ("Чернобыль", "Джокер") и "Оскар" ("Джокер"). Гурнадоттир, которая играет на виолончели и поет в нескольких треках, сопровождают на альбоме Where to From близкие друзья и давние соратники: Лиам Бирн (виола да гамба), Клэр О'Коннелл (виолончель), Эйвинд Канг (альт), а также Джессика Кенни и Эльза Торп (вокал). Еще два друга приняли значительное участие в создании альбома: Франческо Донаделло позаботился о записи, сведении и мастеринге. Выразительная обложка была разработана художником, хореографом и режиссером Жизель Вьенн. Буклет содержит интервью между Гурнадоттир и режиссером Тоддом Филдом (T?R), а также дополнительные атмосферные изображения, созданные Вьенн. Эта личная, но универсальная коллекция работ основана на спонтанных музыкальных мыслях, которые Хильдур Гурнадоттир первоначально записала на свой смартфон. "Название альбома Where to From как бы задает направление, - говорит она, - каждый творческий проект начинается с идеи, которая появляется из ниоткуда и затем идет своим собственным уникальным путем"
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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