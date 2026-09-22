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Giles & Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Giles & Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка

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Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 1
Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 2
Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 3
Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 4
Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 5
Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Giles & Fripp Giles
Альбом (сингл)
A Selection From The Brondesbury Tapes
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 1
  • Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 2
  • Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 3
  • Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 4
  • Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 5
  • Giles &amp; Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722229
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Характеристики

Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367797513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Giles & Fripp Giles
Альбом (сингл)
A Selection From The Brondesbury Tapes
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Erudite Eyes, I Talk to the Wind (1), Make it Today, Wonderland, She is Loaded, Scrivens, Why Don't You Just Drop In?, 1, I Talk to the Wind (2), Under the Sky, Plastic Pennies, Tremolo Study in E Major (Spanish Suite), Passages of Time
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Giles & Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Erudite Eyes, I Talk to the Wind (1), Make it Today, Wonderland, She is Loaded, Scrivens, Why Don't You Just Drop In?, 1, I Talk to the Wind (2), Under the Sky, Plastic Pennies, Tremolo Study in E Major (Spanish Suite), Passages of Time

Отзывы о товаре Giles & Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367797513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Giles & Fripp Giles
Альбом (сингл)
A Selection From The Brondesbury Tapes
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Erudite Eyes, I Talk to the Wind (1), Make it Today, Wonderland, She is Loaded, Scrivens, Why Don't You Just Drop In?, 1, I Talk to the Wind (2), Under the Sky, Plastic Pennies, Tremolo Study in E Major (Spanish Suite), Passages of Time
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Erudite Eyes, I Talk to the Wind (1), Make it Today, Wonderland, She is Loaded, Scrivens, Why Don't You Just Drop In?, 1, I Talk to the Wind (2), Under the Sky, Plastic Pennies, Tremolo Study in E Major (Spanish Suite), Passages of Time
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Giles & Fripp Giles - A Selection From The Brondesbury Tapes (0633367797513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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