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Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка

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Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка - фото 1
Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Have You In My Wilderness
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка - фото 1
  • Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828034116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Have You In My Wilderness
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Feel You, Silhouette, How Long?, Lucette Stranded On The Island, Night Song, Sea Calls Me Home, Everytime Boots, Betsy On The Roof, Vasquez, Have You In My Wilderness
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка

Четвертый альбом «Have You In My Wilderness» выдающейся артистки Джулии Холтер выйдет в конце сентября на лейбле Domino!. Спустя два года после выхода альбома «Loud City Song», получившего признание критиков, виртуоз арт-попа Джулия Холтер выпускает свой четвертый студийный альбом 25 сентября 2015 года. «Have You In My Wilderness» — не только ее самый доступный альбом на сегодняшний день, но и первый, при создании которого артистка черпала вдохновение исключительно из собственного опыта и личного мира, а не полагалась на литературные источники. Джулия записала фильм в своем родном городе Лос-Анджелесе, а продолжение трилогии, состоящее из «Loud City Song» (2013), «Ekstasis» (2012) и «Tragedy» (2011), было спродюсировано обладателем премии «Грэмми» Коулом Грейфом-Ниллом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828034116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Have You In My Wilderness
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Feel You, Silhouette, How Long?, Lucette Stranded On The Island, Night Song, Sea Calls Me Home, Everytime Boots, Betsy On The Roof, Vasquez, Have You In My Wilderness
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Четвертый альбом «Have You In My Wilderness» выдающейся артистки Джулии Холтер выйдет в конце сентября на лейбле Domino!. Спустя два года после выхода альбома «Loud City Song», получившего признание критиков, виртуоз арт-попа Джулия Холтер выпускает свой четвертый студийный альбом 25 сентября 2015 года. «Have You In My Wilderness» — не только ее самый доступный альбом на сегодняшний день, но и первый, при создании которого артистка черпала вдохновение исключительно из собственного опыта и личного мира, а не полагалась на литературные источники. Джулия записала фильм в своем родном городе Лос-Анджелесе, а продолжение трилогии, состоящее из «Loud City Song» (2013), «Ekstasis» (2012) и «Tragedy» (2011), было спродюсировано обладателем премии «Грэмми» Коулом Грейфом-Ниллом.


Теги товара: Limited Edition
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Julia Holter - Have You In My Wilderness (0887828034116) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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