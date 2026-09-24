Top.Mail.Ru
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 6
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 7
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 8
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 9
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 10
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Gibbs
Альбом (сингл)
You Only Live 2Wice
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 6
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 7
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 8
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 9
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 10
  • Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722221
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Empire
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Empire
Barcode
[0197342379939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Gibbs
Альбом (сингл)
You Only Live 2Wice
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
20 Karat Jesus, Alexys, Crushed Glass, Dear Maria, Amnesia, Andrea, Phone Lit, Homesick
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка

You Only Live 2wice — третий студийный альбом Фредди Гиббса. После бурного периода в личной жизни Гиббса альбом посвящен преодолению Фредди препятствий и возрождению из пепла, что отражено в обложке альбома, изображающей воскресение Иисуса. Альбом состоит из 8 треков, в нем нет приглашенных исполнителей, вместо этого пространство используется для того, чтобы Гиббс мог излить свою душу. Альбом включает в себя пронзительный сингл с скрипичным сопровождением « Crushed Glass », а также такие хиты, как « 20 Karat Jesus » и « Amnesia ». Исполнительными продюсерами альбомавыступили Бен «Ламбо» Ламберт и сам Гиббс а над продюсированием работали BADBADNOTGOOD Kaytranada Speakerbomb Dupri Jay Nari Teddy Walton Blair Norf и другие. Впервые с момента первоначального выпуска альбом переиздан на непрозрачном красном виниле.

Отзывы о товаре Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Empire
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Empire
Barcode
[0197342379939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Gibbs
Альбом (сингл)
You Only Live 2Wice
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
20 Karat Jesus, Alexys, Crushed Glass, Dear Maria, Amnesia, Andrea, Phone Lit, Homesick
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
You Only Live 2wice — третий студийный альбом Фредди Гиббса. После бурного периода в личной жизни Гиббса альбом посвящен преодолению Фредди препятствий и возрождению из пепла, что отражено в обложке альбома, изображающей воскресение Иисуса. Альбом состоит из 8 треков, в нем нет приглашенных исполнителей, вместо этого пространство используется для того, чтобы Гиббс мог излить свою душу. Альбом включает в себя пронзительный сингл с скрипичным сопровождением « Crushed Glass », а также такие хиты, как « 20 Karat Jesus » и « Amnesia ». Исполнительными продюсерами альбомавыступили Бен «Ламбо» Ламберт и сам Гиббс а над продюсированием работали BADBADNOTGOOD Kaytranada Speakerbomb Dupri Jay Nari Teddy Walton Blair Norf и другие. Впервые с момента первоначального выпуска альбом переиздан на непрозрачном красном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Gibbs - You Only Live 2Wice (Coloured) (0197342379939) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...