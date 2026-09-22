Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка
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Описание товара Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка
В 2016 году молодой французский пианист Бертран Шамайю поразил музыкальный мир, выпустив полную запись сольных фортепианных произведений Мориса Равеля. Пианист продолжает свою звездную карьеру, а его записи Равеля теперь выпускаются на 180 г виниле. Своими визионерскими интерпретациями «Miroirs», «Gaspard De La Nuit», «Le Tombeau De Couperin» или «A Jeux D'Eau» Шамайю раскрывает залитого светом Равеля, полного совершенства, но также и легкости, которая — по словам Шамайю — «говорит все „между строк“». «Стиль моей игры и то, как я развиваю свои звуковые идеи, явно соотносятся с Равелем. Мой идеал ясности и легкости дополняется стремлением к лиризму и цвету, которое я также нахожу в своих южнофранцузских корнях». - Корни, кстати, которые пианист разделяет с Морисом Равелем, уроженцем Страны Басков
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