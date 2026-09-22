Stephen Hough - Grieg & Liszt: Piano Concertos (0034571995786) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stephen Hough
Альбом (сингл)
Grieg & Liszt: Piano Concertos
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722219
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Характеристики
Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stephen Hough
Альбом (сингл)
Grieg & Liszt: Piano Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Maestoso - Tempo Giusto, II. Quasi Adagio, III. Allegretto Vivace, IV. Allegro Marziale Animato, I. Allegro Molto Moderato, II. Adagio, III. Allegro Moderato Molto E Marcato
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stephen Hough - Grieg & Liszt: Piano Concertos (0034571995786) виниловая пластинка
Записи романтических фортепианных концертов Грига и Листа в исполнении выдающегося британского пианиста Стивена Хафа с дирижером Эндрю Литтоном и Филармоническим оркестром Бергена. Впервые на виниле. Для записи фортепианных концертов Грига и Листа в 2011 году сэр Стивен Хаф отправился в родной город Грига, Берген, чтобы поработать с Эндрю Литтоном и Филармоническим оркестром Бергена. После выхода альбома газета The Sunday Times назвала его «одним из самых важных релизов, посвящённых юбилею Листа, от величайшего из ныне живущих британских волшебников клавишных».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stephen Hough
Альбом (сингл)
Grieg & Liszt: Piano Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Maestoso - Tempo Giusto, II. Quasi Adagio, III. Allegretto Vivace, IV. Allegro Marziale Animato, I. Allegro Molto Moderato, II. Adagio, III. Allegro Moderato Molto E Marcato
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Записи романтических фортепианных концертов Грига и Листа в исполнении выдающегося британского пианиста Стивена Хафа с дирижером Эндрю Литтоном и Филармоническим оркестром Бергена. Впервые на виниле. Для записи фортепианных концертов Грига и Листа в 2011 году сэр Стивен Хаф отправился в родной город Грига, Берген, чтобы поработать с Эндрю Литтоном и Филармоническим оркестром Бергена. После выхода альбома газета The Sunday Times назвала его «одним из самых важных релизов, посвящённых юбилею Листа, от величайшего из ныне живущих британских волшебников клавишных».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stephen Hough - Grieg & Liszt: Piano Concertos (0034571995786) виниловая пластинка - купить по цене 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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