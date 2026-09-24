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The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet & Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet & Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка

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The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 1
The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 2
The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 3
The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 4
The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nash Ensemble
Альбом (сингл)
Debussy: String Quartet & Sonatas
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 1
  • The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 2
  • The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 3
  • The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 4
  • The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet &amp; Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722217
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet & Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995793]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nash Ensemble
Альбом (сингл)
Debussy: String Quartet & Sonatas
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Pr?lude ? l'apr?s-midi d'un faune, L87 (Arr. Walter for Ensemble), Violin Sonata in G Minor, L148, I. Allegro vivo, II. Interm?de. Fantasque et l?ger, III. Finale. Tr?s anim?, Sonata for Flute, Viola & Harp, L 145, I. Pastorale. Lento, dolce rubato, II. Interlude. Tempo di minuetto, III. Finale. Allegro moderato ma risoluto, Cello Sonata in D Minor, L144, I. Prologue. Lent, sostenuto et molto risoluto, II. S?r?nade. Mod?r?ment anim?, III. Finale. Anim?, l?ger et nerveux
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet & Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка

В 2025 году Nash Ensemble, один из лучших в мире камерных ансамблей, празднует своё 60-летие, и отмечает это событие программой из камерных произведений Клода Дебюсси, включая знаменитую «Прелюдию к послеполуденному отдыху фавна». Лимитированное издание на 180 г виниле. Немногие ансамбли в мире способны с таким мастерством справиться с многочисленными техническими и выразительными требованиями этой великолепной программы, полностью посвященной камерным произведениям Клода Дебюсси. Камерная транскрипция знаменитой «Прелюдии к послеполуденному отдыху фавна» добавляет приятную неожиданную ноту в устоявшуюся программу, включающую три сонаты французского композитора.

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Характеристики
Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995793]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nash Ensemble
Альбом (сингл)
Debussy: String Quartet & Sonatas
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Pr?lude ? l'apr?s-midi d'un faune, L87 (Arr. Walter for Ensemble), Violin Sonata in G Minor, L148, I. Allegro vivo, II. Interm?de. Fantasque et l?ger, III. Finale. Tr?s anim?, Sonata for Flute, Viola & Harp, L 145, I. Pastorale. Lento, dolce rubato, II. Interlude. Tempo di minuetto, III. Finale. Allegro moderato ma risoluto, Cello Sonata in D Minor, L144, I. Prologue. Lent, sostenuto et molto risoluto, II. S?r?nade. Mod?r?ment anim?, III. Finale. Anim?, l?ger et nerveux
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
В 2025 году Nash Ensemble, один из лучших в мире камерных ансамблей, празднует своё 60-летие, и отмечает это событие программой из камерных произведений Клода Дебюсси, включая знаменитую «Прелюдию к послеполуденному отдыху фавна». Лимитированное издание на 180 г виниле. Немногие ансамбли в мире способны с таким мастерством справиться с многочисленными техническими и выразительными требованиями этой великолепной программы, полностью посвященной камерным произведениям Клода Дебюсси. Камерная транскрипция знаменитой «Прелюдии к послеполуденному отдыху фавна» добавляет приятную неожиданную ноту в устоявшуюся программу, включающую три сонаты французского композитора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Nash Ensemble - Debussy: String Quartet & Sonatas (0034571995793) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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