The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка
Ремастированный новаторский альбом Sofomore 1968 года!. Лимитированный тираж на цветном виниле с мраморным эффектом!. Immediate Records отмечает свое 60-летие специальным переизданием новаторского второго альбома The Nice, представленного в потрясающем качестве ремастеринга и на ярком цветном мраморном виниле с рентгеновским эффектом. Первоначально выпущенный в 1968 году, этот альбом открыл прогрессивный рок в неизведанном направлении, объединив психоделический рок, джазовые элементы и классические влияния, определив траекторию развития жанра в 1970-х. Изначально записанный в оригинальном составе: Кит Эмерсон, Ли Джексон, Дэви О’Лист и Брайан Дэвисон, альбом преобразился после ухода О’Листа в середине записи, оставив The Nice завершать запись в составе энергичного трио с органным звучанием. Первая сторона продолжает путь, заданный дебютным альбомом группы « The Thoughts of Emerlist Davjack» представляя короткие поп-психоделические композиции, переплетённые с элементами авангарда. Такие треки, как «Daddy Where Did I Come From» и «Little Arabella», демонстрируют новаторское клавишное звучание Эмерсона, включающее фактуры фортепиано и органа Хаммонда. Вторая сторона представляет собой настоящий гвоздь программы — эпический заглавный трек «Ars Longa Vita Brevis», смелое 19-минутное сочетание рок-трио и полного симфонического оркестра, знаменующее собой одно из самых ранних и новаторских совместных произведений рока и классической музыки.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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