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The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка

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The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка - фото 1
The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка - фото 2
The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
Ars Longa Vita Brevis
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка - фото 1
  • The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка - фото 2
  • The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722214
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Загружаем...
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The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767444399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
Ars Longa Vita Brevis
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Daddy Where Did I Come From, Little Arabella, Happy Freuds, Intermezzo From The Karelia Suite, Gruva, Ars Longa Vita Brevis - Symphony For Group And Orchestra Prelude, 1st Movemewakening, 2nd Movemeealisation, 3rd Movemecceptance “Brandenburger”, 4th Movemeenial, Coda-Extension To The Big Note
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка

Ремастированный новаторский альбом Sofomore 1968 года!. Лимитированный тираж на цветном виниле с мраморным эффектом!. Immediate Records отмечает свое 60-летие специальным переизданием новаторского второго альбома The Nice, представленного в потрясающем качестве ремастеринга и на ярком цветном мраморном виниле с рентгеновским эффектом. Первоначально выпущенный в 1968 году, этот альбом открыл прогрессивный рок в неизведанном направлении, объединив психоделический рок, джазовые элементы и классические влияния, определив траекторию развития жанра в 1970-х. Изначально записанный в оригинальном составе: Кит Эмерсон, Ли Джексон, Дэви О’Лист и Брайан Дэвисон, альбом преобразился после ухода О’Листа в середине записи, оставив The Nice завершать запись в составе энергичного трио с органным звучанием. Первая сторона продолжает путь, заданный дебютным альбомом группы « The Thoughts of Emerlist Davjack» представляя короткие поп-психоделические композиции, переплетённые с элементами авангарда. Такие треки, как «Daddy Where Did I Come From» и «Little Arabella», демонстрируют новаторское клавишное звучание Эмерсона, включающее фактуры фортепиано и органа Хаммонда. Вторая сторона представляет собой настоящий гвоздь программы — эпический заглавный трек «Ars Longa Vita Brevis», смелое 19-минутное сочетание рок-трио и полного симфонического оркестра, знаменующее собой одно из самых ранних и новаторских совместных произведений рока и классической музыки.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767444399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
Ars Longa Vita Brevis
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Daddy Where Did I Come From, Little Arabella, Happy Freuds, Intermezzo From The Karelia Suite, Gruva, Ars Longa Vita Brevis - Symphony For Group And Orchestra Prelude, 1st Movemewakening, 2nd Movemeealisation, 3rd Movemecceptance “Brandenburger”, 4th Movemeenial, Coda-Extension To The Big Note
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ремастированный новаторский альбом Sofomore 1968 года!. Лимитированный тираж на цветном виниле с мраморным эффектом!. Immediate Records отмечает свое 60-летие специальным переизданием новаторского второго альбома The Nice, представленного в потрясающем качестве ремастеринга и на ярком цветном мраморном виниле с рентгеновским эффектом. Первоначально выпущенный в 1968 году, этот альбом открыл прогрессивный рок в неизведанном направлении, объединив психоделический рок, джазовые элементы и классические влияния, определив траекторию развития жанра в 1970-х. Изначально записанный в оригинальном составе: Кит Эмерсон, Ли Джексон, Дэви О’Лист и Брайан Дэвисон, альбом преобразился после ухода О’Листа в середине записи, оставив The Nice завершать запись в составе энергичного трио с органным звучанием. Первая сторона продолжает путь, заданный дебютным альбомом группы « The Thoughts of Emerlist Davjack» представляя короткие поп-психоделические композиции, переплетённые с элементами авангарда. Такие треки, как «Daddy Where Did I Come From» и «Little Arabella», демонстрируют новаторское клавишное звучание Эмерсона, включающее фактуры фортепиано и органа Хаммонда. Вторая сторона представляет собой настоящий гвоздь программы — эпический заглавный трек «Ars Longa Vita Brevis», смелое 19-минутное сочетание рок-трио и полного симфонического оркестра, знаменующее собой одно из самых ранних и новаторских совместных произведений рока и классической музыки.


Теги товара: Progressive Rock
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The Nice - Ars Longa Vita Brevis (Coloured) (5060767444399) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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