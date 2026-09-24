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Joanne Shaw Taylor - Black & Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joanne Shaw Taylor - Black & Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка

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Joanne Shaw Taylor - Black &amp; Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка - фото 1
Joanne Shaw Taylor - Black &amp; Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка - фото 2
Joanne Shaw Taylor - Black &amp; Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Black & Gold
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joanne Shaw Taylor - Black &amp; Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка - фото 1
  • Joanne Shaw Taylor - Black &amp; Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка - фото 2
  • Joanne Shaw Taylor - Black &amp; Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722202
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joanne Shaw Taylor - Black & Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Journeyman Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Journeyman Records
Barcode
[0061297977086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Black & Gold
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hold Of My Heart, All The Things I Said, Black & Gold, Grayer Shade Of Blue, I Gotta Stop Letting You Let Me Down, Summer Love, Who’s Gonna Love Me Now?, Hell Of A Good Time, Look What I’ve Become, Love Lives Here
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joanne Shaw Taylor - Black & Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка

Британская гитаристка-виртуоз и талантливая певица и автор песен Джоанн Шоу Тейлор возвращается со своим потрясающим десятым студийным альбомом «Black & Gold». Воссоединившись с легендарным продюсером Кевином Ширли (Iron Maiden, Journey, Joe Bonamassa), Тейлор расширяет границы блюз-рока, сплетая воедино нити американы, инди-рока и ретро-попа 80-х. От душераздирающих баллад до мощных блюз-роковых гимнов, альбом — шедевр эмоциональной глубины и необузданной энергии.

Отзывы о товаре Joanne Shaw Taylor - Black & Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Journeyman Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Journeyman Records
Barcode
[0061297977086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Black & Gold
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hold Of My Heart, All The Things I Said, Black & Gold, Grayer Shade Of Blue, I Gotta Stop Letting You Let Me Down, Summer Love, Who’s Gonna Love Me Now?, Hell Of A Good Time, Look What I’ve Become, Love Lives Here
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Британская гитаристка-виртуоз и талантливая певица и автор песен Джоанн Шоу Тейлор возвращается со своим потрясающим десятым студийным альбомом «Black & Gold». Воссоединившись с легендарным продюсером Кевином Ширли (Iron Maiden, Journey, Joe Bonamassa), Тейлор расширяет границы блюз-рока, сплетая воедино нити американы, инди-рока и ретро-попа 80-х. От душераздирающих баллад до мощных блюз-роковых гимнов, альбом — шедевр эмоциональной глубины и необузданной энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joanne Shaw Taylor - Black & Gold (Coloured) (0061297977086) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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