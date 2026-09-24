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Herb Alpert - Whipped Cream & Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herb Alpert - Whipped Cream & Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка

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Herb Alpert - Whipped Cream &amp; Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка - фото 1
Herb Alpert - Whipped Cream &amp; Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
Whipped Cream & Other Delights
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herb Alpert - Whipped Cream &amp; Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка - фото 1
  • Herb Alpert - Whipped Cream &amp; Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Herb Alpert - Whipped Cream & Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
Whipped Cream & Other Delights
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Taste Of Honey, Green Peppers, Tangerine, Bittersweet Samba, Lemon Tree, Whipped Cream, Love Potion No. 9, El Garbanzo, Ladyfingers, Butterball, Peanuts, Lollipops And Roses
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herb Alpert - Whipped Cream & Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Taste Of Honey, Green Peppers, Tangerine, Bittersweet Samba, Lemon Tree, Whipped Cream, Love Potion No. 9, El Garbanzo, Ladyfingers, Butterball, Peanuts, Lollipops And Roses

Отзывы о товаре Herb Alpert - Whipped Cream & Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
Whipped Cream & Other Delights
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Taste Of Honey, Green Peppers, Tangerine, Bittersweet Samba, Lemon Tree, Whipped Cream, Love Potion No. 9, El Garbanzo, Ladyfingers, Butterball, Peanuts, Lollipops And Roses
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Taste Of Honey, Green Peppers, Tangerine, Bittersweet Samba, Lemon Tree, Whipped Cream, Love Potion No. 9, El Garbanzo, Ladyfingers, Butterball, Peanuts, Lollipops And Roses
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herb Alpert - Whipped Cream & Other Delights (5060672888523) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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