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The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка

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The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 1
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 2
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 3
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 4
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 5
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 6
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 7
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 8
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 9
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 10
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Durutti Column
Альбом (сингл)
Time Was Gigantic... When We Were Kids
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 1
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 2
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 3
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 4
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 5
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 6
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 7
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 8
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 9
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 10
  • The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555219161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Durutti Column
Альбом (сингл)
Time Was Gigantic... When We Were Kids
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Organ Donor, Pigeon, I B Yours, Twenty Trees, Abuse, Drinking Song, Sing To Me, My Last Kiss, For Rachel, Highfield Choir, Epilogue, It's Your Life, Babe, Kiss Of Def, In The City, New Order Tribute, Drinking Song (Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка

Двойной виниловый LP-релиз. Цифровая ремастеризация и расширенное издание. В честь 25-летия выхода знакового альбома The Durutti Column 1998 года, ремастеринг с 5 бонусными треками. «Time Was GIGANTIC.» стал последним релизом The Durutti Column на Factory Records и последним релизом лейбла перед его закрытием. Издание включает подробные аннотации от Factory Records и эксперта по группе Джеймса Найса. Оригинальное оформление было переработано оригинальными дизайнерами 8VO (Марк Холт и Хэмиш Мьюир). Группа и её лидер Вини Рейли были одними из первых, кто подписал контракт с Factory Records. За последние 40 лет группа приобрела культовый статус, среди её поклонников — Брайан Ино, Джон Фрушанте (который назвал Вини «лучшим гитаристом в мире»), The Chromatics, Джонни Марр и Джон Купер Кларк.

Отзывы о товаре The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555219161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Durutti Column
Альбом (сингл)
Time Was Gigantic... When We Were Kids
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Organ Donor, Pigeon, I B Yours, Twenty Trees, Abuse, Drinking Song, Sing To Me, My Last Kiss, For Rachel, Highfield Choir, Epilogue, It's Your Life, Babe, Kiss Of Def, In The City, New Order Tribute, Drinking Song (Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Двойной виниловый LP-релиз. Цифровая ремастеризация и расширенное издание. В честь 25-летия выхода знакового альбома The Durutti Column 1998 года, ремастеринг с 5 бонусными треками. «Time Was GIGANTIC.» стал последним релизом The Durutti Column на Factory Records и последним релизом лейбла перед его закрытием. Издание включает подробные аннотации от Factory Records и эксперта по группе Джеймса Найса. Оригинальное оформление было переработано оригинальными дизайнерами 8VO (Марк Холт и Хэмиш Мьюир). Группа и её лидер Вини Рейли были одними из первых, кто подписал контракт с Factory Records. За последние 40 лет группа приобрела культовый статус, среди её поклонников — Брайан Ино, Джон Фрушанте (который назвал Вини «лучшим гитаристом в мире»), The Chromatics, Джонни Марр и Джон Купер Кларк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Durutti Column - Time Was Gigantic... When We Were Kids (5060555219161) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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