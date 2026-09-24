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Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка

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Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 1
Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 2
Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 3
Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 4
Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 5
Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 6
Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 7
Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Come And Find Me
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 1
  • Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 2
  • Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 3
  • Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 4
  • Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 5
  • Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 6
  • Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 7
  • Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722193
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725749615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Come And Find Me
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
A Little Bit Of Freedom, One Go Round, I Would Lose My Mind, Come And Find Me, Take This Hurt Away, The Future Start Right Here, Tangled Love, Capture The Life Begun, Without A Trace, I Fly Straight To You, Time Stood Still
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Little Bit Of Freedom, One Go Round, I Would Lose My Mind, Come And Find Me, Take This Hurt Away, The Future Start Right Here, Tangled Love, Capture The Life Begun, Without A Trace, I Fly Straight To You, Time Stood Still

Отзывы о товаре Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725749615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Come And Find Me
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
A Little Bit Of Freedom, One Go Round, I Would Lose My Mind, Come And Find Me, Take This Hurt Away, The Future Start Right Here, Tangled Love, Capture The Life Begun, Without A Trace, I Fly Straight To You, Time Stood Still
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Little Bit Of Freedom, One Go Round, I Would Lose My Mind, Come And Find Me, Take This Hurt Away, The Future Start Right Here, Tangled Love, Capture The Life Begun, Without A Trace, I Fly Straight To You, Time Stood Still
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robin Trower - Come And Find Me (8712725749615) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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