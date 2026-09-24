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Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка

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Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 5
Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 6
Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 7
Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 5
  • Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 6
  • Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 7
  • Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722183
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Jazz
Трек-лист
You And The Night And The Music, As Time Goes By, My Melancholy Baby, I'm A Fool To Want You, When She Smiles, Sea Breeze, You Have Been Here All Along, Angel Eyes, You'd Be So Nice To Come Home To, 'Round Midnight
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка

As Time Goes By (Love Songs) — альбом 1990 года с песнями о любви в исполнении Чета Бейкера. Большинство песен исполняются медленно, но элегантно, что делает эту пластинку образцом более позднего стиля джазового трубача.

Отзывы о товаре Chet Baker - As Time Goes By - Love Songs (Coloured) (8719262031012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Jazz
Трек-лист
You And The Night And The Music, As Time Goes By, My Melancholy Baby, I'm A Fool To Want You, When She Smiles, Sea Breeze, You Have Been Here All Along, Angel Eyes, You'd Be So Nice To Come Home To, 'Round Midnight
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
As Time Goes By (Love Songs) — альбом 1990 года с песнями о любви в исполнении Чета Бейкера. Большинство песен исполняются медленно, но элегантно, что делает эту пластинку образцом более позднего стиля джазового трубача.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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