Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
2Nd To None
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 722182
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
2Nd To None
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
That's All Right, I Forgot To Remember To Forget, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Love Me, Mean Woman Blues, Loving You, Treat Me Nice, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Trouble, I Got Stung, I Need Your Love Tonight, A Mess of Blues, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, If I Can Dream, Memories, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, You Don't Have To Say You Love Me, An American Trilogy, Always On My Mind, Promised Land, Mood
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's All Right, I Forgot To Remember To Forget, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Love Me, Mean Woman Blues, Loving You, Treat Me Nice, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Trouble, I Got Stung, I Need Your Love Tonight, A Mess of Blues, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, If I Can Dream, Memories, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, You Don't Have To Say You Love Me, An American Trilogy, Always On My Mind, Promised Land, Moody Blue, I'm a Roustabout, Rubberneckin'
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
2Nd To None
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
That's All Right, I Forgot To Remember To Forget, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Love Me, Mean Woman Blues, Loving You, Treat Me Nice, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Trouble, I Got Stung, I Need Your Love Tonight, A Mess of Blues, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, If I Can Dream, Memories, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, You Don't Have To Say You Love Me, An American Trilogy, Always On My Mind, Promised Land, Mood
Версия издания
лимитированное, цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's All Right, I Forgot To Remember To Forget, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Love Me, Mean Woman Blues, Loving You, Treat Me Nice, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Trouble, I Got Stung, I Need Your Love Tonight, A Mess of Blues, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, If I Can Dream, Memories, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, You Don't Have To Say You Love Me, An American Trilogy, Always On My Mind, Promised Land, Moody Blue, I'm a Roustabout, Rubberneckin'
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Elvis Presley - 2Nd To None (Coloured) (8719262040328) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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