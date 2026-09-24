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Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка

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Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 4
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 5
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 6
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 7
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 8
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Nighthawks At The Diner
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722178
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092756753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Nighthawks At The Diner
Жанр
Jazz
Трек-лист
(Opening Intro), Emotional Weather Report, (Intro), On A Foggy Night, (Intro), Eggs And Sausage (In A Cadillac With Susan Michelson), (Intro), Better Off Without A Wife, Nighthawk Postcards (From Easy Street), (Intro), Warm Beer And Cold Women, (Intro), Putnam County, Spare Parts I (A Nocturnal Emission), Nobody, (Intro), Big Joe And Phantom 309, Spare Parts II And Closing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: (Opening Intro), Emotional Weather Report, (Intro), On A Foggy Night, (Intro), Eggs And Sausage (In A Cadillac With Susan Michelson), (Intro), Better Off Without A Wife, Nighthawk Postcards (From Easy Street), (Intro), Warm Beer And Cold Women, (Intro), Putnam County, Spare Parts I (A Nocturnal Emission), Nobody, (Intro), Big Joe And Phantom 309, Spare Parts II And Closing

Отзывы о товаре Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092756753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Nighthawks At The Diner
Жанр
Jazz
Трек-лист
(Opening Intro), Emotional Weather Report, (Intro), On A Foggy Night, (Intro), Eggs And Sausage (In A Cadillac With Susan Michelson), (Intro), Better Off Without A Wife, Nighthawk Postcards (From Easy Street), (Intro), Warm Beer And Cold Women, (Intro), Putnam County, Spare Parts I (A Nocturnal Emission), Nobody, (Intro), Big Joe And Phantom 309, Spare Parts II And Closing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: (Opening Intro), Emotional Weather Report, (Intro), On A Foggy Night, (Intro), Eggs And Sausage (In A Cadillac With Susan Michelson), (Intro), Better Off Without A Wife, Nighthawk Postcards (From Easy Street), (Intro), Warm Beer And Cold Women, (Intro), Putnam County, Spare Parts I (A Nocturnal Emission), Nobody, (Intro), Big Joe And Phantom 309, Spare Parts II And Closing
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Nighthawks At The Diner (Coloured) (8714092756753) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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