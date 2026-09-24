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Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка

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Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 1
Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 2
Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 3
Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 4
Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Lewis Taylor
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 1
  • Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 2
  • Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 3
  • Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 4
  • Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Lewis Taylor
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lucky, Bittersweet, Whoever, Track, Song, Betterlove, How, Right, Damn, Spirit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка

В 1996 году Льюис Тейлор выпустил свой одноименный шедевр. Настоящая современная классика, этот альбом опередил свое время на годы. Забудьте о 25 годах назад, он легко мог быть создан в 2021 году. Непринужденное сочетание нео-соула, утонченной поп-музыки, умных грувов и непринужденного белого фанка, он получил восторженные отзывы критиков и музыкальных легенд. Но альбом так и не смог произвести фурор, и, учитывая, что в то время это, вероятно, был лишь символический виниловый релиз, оригинальные записи давно уже практически невозможно найти. Для одних Льюис Тейлор остается священной реликвией, а для большинства – преступно неизвестным. Безупречные влияния Льюиса Тейлора создали ослепительную звуковую палитру: альбом в целом напоминает гениальность Принса; вокальный стиль вызывает тоску и мощь Марвина Гэя; непринужденная игра на гитаре демонстрирует виртуозность Джими Хендрикса; завораживающие тона напоминают Трики; новаторское продюсирование и звукорежиссура позволяют сравнивать его с такими студийными новаторами, как Тодд Рундгрен и Брайан Ино; многослойные, сложные гармонии напоминают Брайана Уилсона времен альбома Pet Sounds; мрачная, драматичная музыка напоминает Скотта Уокера и Стиви Уондера; сложные аранжировки создают текстуры и настроения, похожие на музыку Шугги Отиса на альбоме Inspiration Information; Смелые эксперименты сродни прогрессивным артистам вроде Faust и Tangerine Dream; атмосфера перекликается с Grace Джеффа Бакли… и так далее. Всё это может показаться маркетинговой гиперболой, но не в случае с Be With. Поистине удивительно, как такой хороший альбом мог пройти мимо стольких людей. Но, несмотря на все отсылки, сходство лишь поверхностное, потому что альбом звучит по-настоящему оригинально. Он существует в своей собственной, странной вселенной, которая то мрачна и задумчива, то ярка и радостна. В конечном итоге, Тейлор звучит как Тейлор. Хотя по титрам этого не скажешь, альбом — не только работа Льюиса. Сабина Смит указана в титрах как исполнительный продюсер на оригинальной обложке, но на самом деле она работала с Льюисом над продюсированием и аранжировками, исполнила много бэк-вокала и стала соавтором песен Track, Song, Lucky и Damn вместе с Льюисом.

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Lewis Taylor
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lucky, Bittersweet, Whoever, Track, Song, Betterlove, How, Right, Damn, Spirit
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
В 1996 году Льюис Тейлор выпустил свой одноименный шедевр. Настоящая современная классика, этот альбом опередил свое время на годы. Забудьте о 25 годах назад, он легко мог быть создан в 2021 году. Непринужденное сочетание нео-соула, утонченной поп-музыки, умных грувов и непринужденного белого фанка, он получил восторженные отзывы критиков и музыкальных легенд. Но альбом так и не смог произвести фурор, и, учитывая, что в то время это, вероятно, был лишь символический виниловый релиз, оригинальные записи давно уже практически невозможно найти. Для одних Льюис Тейлор остается священной реликвией, а для большинства – преступно неизвестным. Безупречные влияния Льюиса Тейлора создали ослепительную звуковую палитру: альбом в целом напоминает гениальность Принса; вокальный стиль вызывает тоску и мощь Марвина Гэя; непринужденная игра на гитаре демонстрирует виртуозность Джими Хендрикса; завораживающие тона напоминают Трики; новаторское продюсирование и звукорежиссура позволяют сравнивать его с такими студийными новаторами, как Тодд Рундгрен и Брайан Ино; многослойные, сложные гармонии напоминают Брайана Уилсона времен альбома Pet Sounds; мрачная, драматичная музыка напоминает Скотта Уокера и Стиви Уондера; сложные аранжировки создают текстуры и настроения, похожие на музыку Шугги Отиса на альбоме Inspiration Information; Смелые эксперименты сродни прогрессивным артистам вроде Faust и Tangerine Dream; атмосфера перекликается с Grace Джеффа Бакли… и так далее. Всё это может показаться маркетинговой гиперболой, но не в случае с Be With. Поистине удивительно, как такой хороший альбом мог пройти мимо стольких людей. Но, несмотря на все отсылки, сходство лишь поверхностное, потому что альбом звучит по-настоящему оригинально. Он существует в своей собственной, странной вселенной, которая то мрачна и задумчива, то ярка и радостна. В конечном итоге, Тейлор звучит как Тейлор. Хотя по титрам этого не скажешь, альбом — не только работа Льюиса. Сабина Смит указана в титрах как исполнительный продюсер на оригинальной обложке, но на самом деле она работала с Льюисом над продюсированием и аранжировками, исполнила много бэк-вокала и стала соавтором песен Track, Song, Lucky и Damn вместе с Льюисом.
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Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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