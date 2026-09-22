Sauveur Mallia - Spatial & Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sauveur Mallia - Spatial & Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка
Spatial & Co Vol. 2, возможно, лучший альбом в серии Spatial & Co. Он абсолютно безупречен. Созданный французским диско-маэстро и руководителем Arpadys Совером Маллиа для французского лейбла Tele Music в 1979 году, он гораздо больше тяготеет к звучанию космического диско, чем к чистому космическому фанку своего предшественника. И от этого он становится еще более захватывающим. Открывающий трек "Discomax" начинается как чистое фортепианное диско с потрясающей басовой линией, прежде чем уйти в безумное русло, полное кислотных свистков и сногсшибательных перкуссионных брейкдаунов. Совершенство. За ним следует "Space People", жуткая, полубесбитовая научно-фантастическая синтезаторная композиция, разыгрываемая на фоне завораживающе метрономического пульса в первой половине — настоящее замедленное космическое диско — прежде чем вступает бит, великолепно звучит соло на электрогитаре, а басовая линия, появляющаяся в конце, вступает на каком-то другом звучании. Завершает сторону А шестиминутный трек "Bass Power", что неудивительно, глубокий, низкочастотный рок-н-ролл с зажигательными барабанами, свистящими синтезаторами, блаженными эмбиентными вибрациями и потусторонним басом Маллии, звучащим очень высоко в миксе. Это раскаленный фанк, без сомнения, и звучит он как переработанная библиотечная версия Roxy Music. Да, *настолько* хорош. Сторона B начинается с "Holidays Morning", эмоционального диско-поп-грува, полностью состоящего из электрогитар, скачущих барабанов и синтезаторных писков с немалым количеством моментов чистого драйвового фанка. За ним следует давний фаворит "Electric Maneges", писклявый, призрачный дэнсхолл-шедевр, необработанный тропический балеарский фанк из другого измерения. Изысканный цифровой соул "Loving Discovery" звучит как странная, межпланетная инструментальная композиция в стиле Sade, с нарастающими синтезаторами, теплыми клавишными и тягучими гитарными ритмами. Услышать — значит поверить.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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