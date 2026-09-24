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Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка

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Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка - фото 1
Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Stoned Part I
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка - фото 1
  • Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722164
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804139960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Stoned Part I
Жанр
Soul
Трек-лист
Stoned Part 1, Positively Beautiful, Lewis IV, Send Me An Angel, Til The Morning Light, Shame, When Will I Ever Learn (Pt.1), Lovin U More, From The Day We Met (Pt.2), Lovelight, Sheneverdid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stoned Part 1, Positively Beautiful, Lewis IV, Send Me An Angel, Til The Morning Light, Shame, When Will I Ever Learn (Pt.1), Lovin U More, From The Day We Met (Pt.2), Lovelight, Sheneverdid



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804139960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Stoned Part I
Жанр
Soul
Трек-лист
Stoned Part 1, Positively Beautiful, Lewis IV, Send Me An Angel, Til The Morning Light, Shame, When Will I Ever Learn (Pt.1), Lovin U More, From The Day We Met (Pt.2), Lovelight, Sheneverdid
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stoned Part 1, Positively Beautiful, Lewis IV, Send Me An Angel, Til The Morning Light, Shame, When Will I Ever Learn (Pt.1), Lovin U More, From The Day We Met (Pt.2), Lovelight, Sheneverdid


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lewis Taylor - Stoned Part I (4251804139960) виниловая пластинка - купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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