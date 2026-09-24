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Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка

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Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка - фото 1
Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Caiphus Semenya
Альбом (сингл)
Listen To The Wind
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка - фото 1
  • Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722158
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804121330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Caiphus Semenya
Альбом (сингл)
Listen To The Wind
Жанр
Soul
Трек-лист
Angelina, Play With Fire, Umoya, Without You, Ziph'Inkomo, Gumba Boogie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка

«Listen To The Wind» — это впечатляющее сочетание американского продюсирования и инструментального оформления начала 80-х годов с его традиционными южноафриканскими музыкальными корнями. Музыка разнообразна в стилистическом плане, но ингредиенты никогда не разбавляются. Здесь есть элементы буги, соула, фанка и джаза, все пронизано панафриканским колоритом, и она легко переходит от энергичных танцевальных хитов к более медитативным, медленным, душевным трекам. Продюсером выступил сам Caiphus, который в полной мере использовал звездный состав сессионных музыкантов, включая Натана Иста, Майкла Стэнтона, Сонни Берка и Паулиньо ДаКосту. И, конечно же, нельзя не упомянуть потрясающий вокал Летты. Listen To The Wind — это просто большая вечеринка, и, боже мой, как же она нам сейчас нужна!



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804121330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Caiphus Semenya
Альбом (сингл)
Listen To The Wind
Жанр
Soul
Трек-лист
Angelina, Play With Fire, Umoya, Without You, Ziph'Inkomo, Gumba Boogie
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Listen To The Wind» — это впечатляющее сочетание американского продюсирования и инструментального оформления начала 80-х годов с его традиционными южноафриканскими музыкальными корнями. Музыка разнообразна в стилистическом плане, но ингредиенты никогда не разбавляются. Здесь есть элементы буги, соула, фанка и джаза, все пронизано панафриканским колоритом, и она легко переходит от энергичных танцевальных хитов к более медитативным, медленным, душевным трекам. Продюсером выступил сам Caiphus, который в полной мере использовал звездный состав сессионных музыкантов, включая Натана Иста, Майкла Стэнтона, Сонни Берка и Паулиньо ДаКосту. И, конечно же, нельзя не упомянуть потрясающий вокал Летты. Listen To The Wind — это просто большая вечеринка, и, боже мой, как же она нам сейчас нужна!


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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