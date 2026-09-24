Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка
Кайфус Семеня, также известный как мистер Летта Мбулу, — легенда Южной Африки, и его второй сольный альбом Streams Today… Rivers Tomorrow — просто идеален. Это альбом на десять из десяти, если таковые вообще бывают. Он также невероятно редок, особенно в хорошем состоянии, поэтому Be With с удовольствием представляет это переиздание. Альбом Streams Today… Rivers Tomorrow впервые выпущенный в 1984 году, — это не просто музыкальный шедевр, это ещё и саундтрек к жизни многих южноафриканцев — как тогда, так и сейчас. Сочетая в себе характерные для США звуки буги, диско и фанка с афробитом и традиционными африканскими элементами, он представляет собой поистине впечатляющее произведение. Джабу Нкоси играет на клавишных, а Каифус и Крейг Харрис — на синтезаторах. Сифо Гумеде — на басу, а Кондри Зикубу — на гитарах. Одного прослушивания достаточно, чтобы перенестись в другой мир.
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