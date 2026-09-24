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Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка

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Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 1
Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 2
Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 3
Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 4
Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Willie Hutch
Альбом (сингл)
Season For Love
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 1
  • Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 2
  • Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 3
  • Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 4
  • Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722154
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[8713748984885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Willie Hutch
Альбом (сингл)
Season For Love
Жанр
Soul
Трек-лист
Season For Love, The Twelfth Of Never, Trying To Understand A Woman, When A Boy Falls In Love, The Shortest Distance, Hurt So Bad, Walking On My Love, Wichita Lineman, Let's Try It Over Again, The Magic Of Love
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка

Уилли Хатч — монументальная фигура, прочно укоренившаяся в каноне соула, наиболее известная благодаря записи двух лучших саундтреков к фильмам жанра Blaxploitation: «Мак» и «Фокси Браун». Однако его наследие гораздо шире. Помимо Марвина Гэя, Стиви Уандера и Смоки Робинсона, Хатч, пожалуй, был лучшим сольным исполнителем Motown 70-х годов. До сотрудничества с Горди и другими Хатч создал свои первые альбомы для RCA, два важных LP, которые Be With Records с гордостью представляет сегодня. Часто недооцениваемый, его второй альбом «Season For Love» (1970) — обязательный для всех поклонников глубокого соула и десятилетиями пользуется спросом у коллекционеров разных направлений. Если его дебютный альбом отличался громогласными, жесткими номерами, то здесь Хатч предлагает нам более мягкий соул — роскошный, теплый и с преобладанием струнных инструментов. Он сравнил свой подход с подходом Отиса Реддинга, и действительно, есть определенные параллели: от хриплого, грубоватого вокала, который колеблется между нежностью и глубокой страстью, до насыщенного духовыми инструментами, выразительного звукового фона. Благодаря безупречным оригинальным композициям, представленным наряду с несколькими удачно подобранными классическими произведениями (его потрясающая кавер-версия «Wichita Lineman», пожалуй, превосходит великолепие оригинала), легко понять, почему музыканты, использующие сэмплы, наперебой стремятся заимствовать идеи из этого альбома. Взгляните на величественные струнные, украшающие «The Magic Of Love» и душераздирающую «Walking On My Love», на мелодичную гитарную работу в созерцательной инструментальной композиции «The Shortest Distance» и великолепный сингл «When A Boy Falls In Love». Хотя аранжировки и исполнение на протяжении всего альбома поразительно впечатляют, непринужденный голос Хатча обладает теплотой, сравнимой с голосом Нэта «Кинга» Коула, и чистотой тембра, которая даже напоминает великого Сэма Кука. Действительно, несколько композиций почти переходят в джазовый вокал, напоминающий творчество Лу Роулза. Это не значит, что другим не хватает той неподдельной энергии и неоспоримого грува, которые присущи более позднему звучанию Уилли. Замечательно стабильный на протяжении всего альбома – редкое явление для многих соул-альбомов 70-х – отсутствие одной знаковой песни, вероятно, замедлило его развитие. Тем не менее, он заслуживал большего внимания, и теперь, в паре с величественным дебютным альбомом Soul Portrait, эти записи проливают новый свет на раннее творчество легенды соула. Оригинальные виниловые копии этого альбома чрезвычайно редки – и, соответственно, дороги – поэтому мы рады представить первое в истории виниловое переиздание настоящей утраченной классики. Этот релиз официально лицензирован и был ремастерирован для винила нашим уважаемым звукоинженером Саймоном Фрэнсисом. Впервые он выпущен на аудиофильском виниле весом 180 г и содержит оригинальное, редко встречающееся оформление.



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[8713748984885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Willie Hutch
Альбом (сингл)
Season For Love
Жанр
Soul
Трек-лист
Season For Love, The Twelfth Of Never, Trying To Understand A Woman, When A Boy Falls In Love, The Shortest Distance, Hurt So Bad, Walking On My Love, Wichita Lineman, Let's Try It Over Again, The Magic Of Love
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Уилли Хатч — монументальная фигура, прочно укоренившаяся в каноне соула, наиболее известная благодаря записи двух лучших саундтреков к фильмам жанра Blaxploitation: «Мак» и «Фокси Браун». Однако его наследие гораздо шире. Помимо Марвина Гэя, Стиви Уандера и Смоки Робинсона, Хатч, пожалуй, был лучшим сольным исполнителем Motown 70-х годов. До сотрудничества с Горди и другими Хатч создал свои первые альбомы для RCA, два важных LP, которые Be With Records с гордостью представляет сегодня. Часто недооцениваемый, его второй альбом «Season For Love» (1970) — обязательный для всех поклонников глубокого соула и десятилетиями пользуется спросом у коллекционеров разных направлений. Если его дебютный альбом отличался громогласными, жесткими номерами, то здесь Хатч предлагает нам более мягкий соул — роскошный, теплый и с преобладанием струнных инструментов. Он сравнил свой подход с подходом Отиса Реддинга, и действительно, есть определенные параллели: от хриплого, грубоватого вокала, который колеблется между нежностью и глубокой страстью, до насыщенного духовыми инструментами, выразительного звукового фона. Благодаря безупречным оригинальным композициям, представленным наряду с несколькими удачно подобранными классическими произведениями (его потрясающая кавер-версия «Wichita Lineman», пожалуй, превосходит великолепие оригинала), легко понять, почему музыканты, использующие сэмплы, наперебой стремятся заимствовать идеи из этого альбома. Взгляните на величественные струнные, украшающие «The Magic Of Love» и душераздирающую «Walking On My Love», на мелодичную гитарную работу в созерцательной инструментальной композиции «The Shortest Distance» и великолепный сингл «When A Boy Falls In Love». Хотя аранжировки и исполнение на протяжении всего альбома поразительно впечатляют, непринужденный голос Хатча обладает теплотой, сравнимой с голосом Нэта «Кинга» Коула, и чистотой тембра, которая даже напоминает великого Сэма Кука. Действительно, несколько композиций почти переходят в джазовый вокал, напоминающий творчество Лу Роулза. Это не значит, что другим не хватает той неподдельной энергии и неоспоримого грува, которые присущи более позднему звучанию Уилли. Замечательно стабильный на протяжении всего альбома – редкое явление для многих соул-альбомов 70-х – отсутствие одной знаковой песни, вероятно, замедлило его развитие. Тем не менее, он заслуживал большего внимания, и теперь, в паре с величественным дебютным альбомом Soul Portrait, эти записи проливают новый свет на раннее творчество легенды соула. Оригинальные виниловые копии этого альбома чрезвычайно редки – и, соответственно, дороги – поэтому мы рады представить первое в истории виниловое переиздание настоящей утраченной классики. Этот релиз официально лицензирован и был ремастерирован для винила нашим уважаемым звукоинженером Саймоном Фрэнсисом. Впервые он выпущен на аудиофильском виниле весом 180 г и содержит оригинальное, редко встречающееся оформление.


Теги товара: Соул, Limited Edition
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Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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