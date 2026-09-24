Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Willie Hutch - Season For Love (8713748984885) виниловая пластинка
Уилли Хатч — монументальная фигура, прочно укоренившаяся в каноне соула, наиболее известная благодаря записи двух лучших саундтреков к фильмам жанра Blaxploitation: «Мак» и «Фокси Браун». Однако его наследие гораздо шире. Помимо Марвина Гэя, Стиви Уандера и Смоки Робинсона, Хатч, пожалуй, был лучшим сольным исполнителем Motown 70-х годов. До сотрудничества с Горди и другими Хатч создал свои первые альбомы для RCA, два важных LP, которые Be With Records с гордостью представляет сегодня. Часто недооцениваемый, его второй альбом «Season For Love» (1970) — обязательный для всех поклонников глубокого соула и десятилетиями пользуется спросом у коллекционеров разных направлений. Если его дебютный альбом отличался громогласными, жесткими номерами, то здесь Хатч предлагает нам более мягкий соул — роскошный, теплый и с преобладанием струнных инструментов. Он сравнил свой подход с подходом Отиса Реддинга, и действительно, есть определенные параллели: от хриплого, грубоватого вокала, который колеблется между нежностью и глубокой страстью, до насыщенного духовыми инструментами, выразительного звукового фона. Благодаря безупречным оригинальным композициям, представленным наряду с несколькими удачно подобранными классическими произведениями (его потрясающая кавер-версия «Wichita Lineman», пожалуй, превосходит великолепие оригинала), легко понять, почему музыканты, использующие сэмплы, наперебой стремятся заимствовать идеи из этого альбома. Взгляните на величественные струнные, украшающие «The Magic Of Love» и душераздирающую «Walking On My Love», на мелодичную гитарную работу в созерцательной инструментальной композиции «The Shortest Distance» и великолепный сингл «When A Boy Falls In Love». Хотя аранжировки и исполнение на протяжении всего альбома поразительно впечатляют, непринужденный голос Хатча обладает теплотой, сравнимой с голосом Нэта «Кинга» Коула, и чистотой тембра, которая даже напоминает великого Сэма Кука. Действительно, несколько композиций почти переходят в джазовый вокал, напоминающий творчество Лу Роулза. Это не значит, что другим не хватает той неподдельной энергии и неоспоримого грува, которые присущи более позднему звучанию Уилли. Замечательно стабильный на протяжении всего альбома – редкое явление для многих соул-альбомов 70-х – отсутствие одной знаковой песни, вероятно, замедлило его развитие. Тем не менее, он заслуживал большего внимания, и теперь, в паре с величественным дебютным альбомом Soul Portrait, эти записи проливают новый свет на раннее творчество легенды соула. Оригинальные виниловые копии этого альбома чрезвычайно редки – и, соответственно, дороги – поэтому мы рады представить первое в истории виниловое переиздание настоящей утраченной классики. Этот релиз официально лицензирован и был ремастерирован для винила нашим уважаемым звукоинженером Саймоном Фрэнсисом. Впервые он выпущен на аудиофильском виниле весом 180 г и содержит оригинальное, редко встречающееся оформление.
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Теги товара: Соул, Limited Edition
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Теги товара: Соул, Limited Edition
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