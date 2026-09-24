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Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка

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Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 1
Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 2
Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 3
Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 4
Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 5
Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 6
Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Norman Connors
Альбом (сингл)
Mr.C
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 1
  • Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 2
  • Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 3
  • Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 4
  • Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 5
  • Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 6
  • Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722141
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Загружаем...
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Загружаем...
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Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804184649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Norman Connors
Альбом (сингл)
Mr.C
Жанр
Диско
Трек-лист
She's Gone, Party Town, Keep Doin' It, Stay With Me, Anyway You Want, Sing A Love Song, Love's In Your Corner, Mr. C
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка

Альбом « Mr. C» Нормана Коннорса — это мастер-класс по утонченному современному фанку и буги-соулу, опередивший свое время. Выпущенный в 1981 году, этот альбом запечатлел известного джазового барабанщика и продюсера на творческом перепутье: он смело погружается в буги-фанк, не теряя при этом своего душевного, джазового стиля. То, что когда-то могло озадачить джазовых пуристов, теперь восхищает поклонников соула и фанка; альбом незаметно стал культовым, и теперь, почти 45 лет спустя, «Mr. C» звучит свежее, чем когда-либо. Наполненный заразительным мощным фанком, пышными аранжировками и трогательными до глубины души выступлениями, это альбом, балансирующий на грани совершенства, что гарантирует его непреходящее значение в каноне буги/джаз-фанк-соул. С первых же секунд альбом Mr. C дает понять одно: это Норман Коннорс в своем самом фанковом проявлении. Большая часть альбома — это настоящая вечеринка: танцевальные ритмы, дополненные энергичными риффами духовых инструментов и стильными буги-вайбами ??начала 80-х. Активно используются синтезаторы и драм-машины, демонстрируя радостное принятие Коннорсом современных фанк-трендов. Каждый трек сияет по-своему захватывающе, демонстрируя универсальность Коннорса и его умение смешивать жанры, создавая при этом незабываемые мелодии. Неотразимый, энергичный трек She's Gone открывает альбом, создавая мощный грув на электропианино Rhodes и невероятно плотный ритм буги-фанка. Пышные струнные акценты и духовые вставки переплетаются с фанковой басовой линией, а вокал (в исполнении молодого Бо Уильямса ) парит с оттенком госпела. Спустя более четырех десятилетий он остается шедевром. Оправдывая свое название, мерцающая Party Town привносит глубокую энергию электро-фанка, накладывая друг на друга бурлящий синтезаторный бас и блестящие ведущие синтезаторные линии. Ритм невероятно затягивает, это бодрый, наполненный духовыми инструментами джем, который так и манит двигаться. Далее следует утонченный фанк Keep Doin' It – низкочастотная пост-диско композиция, движимая элегантной атмосферой и склоняющаяся к звучанию ночного буги. Фанковая гитара, четкая игра на барабанах (с отточенными в джазе навыками Коннорса ) и мягкий вокал призывают вас «продолжать делать» то, что у вас получается. Stay with Me добавляет немного островного колорита, создавая плотный карибский грув с тропической перкуссией и бодрым темпом, который почти можно назвать калипсоулом. Слияние карибских ритмических элементов с контекстом R&B демонстрирует готовность Коннорса экспериментировать с мировыми звуками, сохраняя при этом душевность и танцевальность. Сторона B открывается дерзкой, роскошной фанк-композицией Anyway You Want пропитанной душевной энергией. Композиция Sing a Love Song с её тихим но уверенным темпом, немного замедляет его, превращаясь в сексуальный, плавный джаз-фанковый шедевр с молодым Гленном Джонсом на ведущем вокале. Аранжировка элегантна, построена на тёплых клавишных и неоспоримом груве. Небесная Love's In Your Corner – это воплощение душевного воодушевления. Легендарный вокал Джин Карн парит над энергичным фанком с духовыми инструментами, создавая настоящий R&B-хит. Изысканная, джазовая инструментальная композиция Mr. C — это плавный, мягкий, наполненный фанком среднетемповый грув, в котором саксофон и теплые клавишные органично переплетаются. Коннорс в последний раз сочетает джазовые аранжировки с пост-диско/буги-ритмом, и результат получается великолепным. Это утонченно и круто, и в качестве финала Mr. C завершает альбом в элегантном стиле. После выхода альбом Mr. C остался незамеченным, но время оказалось к нему исключительно благосклонно. Диджеи, коллекционеры и ценители соула с тех пор заново открыли для себя его магию. Как всегда, это важное переиздание было с любовью ремастерировано Саймоном Фрэнсисом записано звукоинженером года Сисели Балстон в студии Abbey Road и идеально отпечатано компанией Record Industry в Голландии. Норман Коннорс был поистине выдающейся личностью. Он был провидцем. И Mr. C — тому доказательство.

Отзывы о товаре Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804184649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Norman Connors
Альбом (сингл)
Mr.C
Жанр
Диско
Трек-лист
She's Gone, Party Town, Keep Doin' It, Stay With Me, Anyway You Want, Sing A Love Song, Love's In Your Corner, Mr. C
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом « Mr. C» Нормана Коннорса — это мастер-класс по утонченному современному фанку и буги-соулу, опередивший свое время. Выпущенный в 1981 году, этот альбом запечатлел известного джазового барабанщика и продюсера на творческом перепутье: он смело погружается в буги-фанк, не теряя при этом своего душевного, джазового стиля. То, что когда-то могло озадачить джазовых пуристов, теперь восхищает поклонников соула и фанка; альбом незаметно стал культовым, и теперь, почти 45 лет спустя, «Mr. C» звучит свежее, чем когда-либо. Наполненный заразительным мощным фанком, пышными аранжировками и трогательными до глубины души выступлениями, это альбом, балансирующий на грани совершенства, что гарантирует его непреходящее значение в каноне буги/джаз-фанк-соул. С первых же секунд альбом Mr. C дает понять одно: это Норман Коннорс в своем самом фанковом проявлении. Большая часть альбома — это настоящая вечеринка: танцевальные ритмы, дополненные энергичными риффами духовых инструментов и стильными буги-вайбами ??начала 80-х. Активно используются синтезаторы и драм-машины, демонстрируя радостное принятие Коннорсом современных фанк-трендов. Каждый трек сияет по-своему захватывающе, демонстрируя универсальность Коннорса и его умение смешивать жанры, создавая при этом незабываемые мелодии. Неотразимый, энергичный трек She's Gone открывает альбом, создавая мощный грув на электропианино Rhodes и невероятно плотный ритм буги-фанка. Пышные струнные акценты и духовые вставки переплетаются с фанковой басовой линией, а вокал (в исполнении молодого Бо Уильямса ) парит с оттенком госпела. Спустя более четырех десятилетий он остается шедевром. Оправдывая свое название, мерцающая Party Town привносит глубокую энергию электро-фанка, накладывая друг на друга бурлящий синтезаторный бас и блестящие ведущие синтезаторные линии. Ритм невероятно затягивает, это бодрый, наполненный духовыми инструментами джем, который так и манит двигаться. Далее следует утонченный фанк Keep Doin' It – низкочастотная пост-диско композиция, движимая элегантной атмосферой и склоняющаяся к звучанию ночного буги. Фанковая гитара, четкая игра на барабанах (с отточенными в джазе навыками Коннорса ) и мягкий вокал призывают вас «продолжать делать» то, что у вас получается. Stay with Me добавляет немного островного колорита, создавая плотный карибский грув с тропической перкуссией и бодрым темпом, который почти можно назвать калипсоулом. Слияние карибских ритмических элементов с контекстом R&B демонстрирует готовность Коннорса экспериментировать с мировыми звуками, сохраняя при этом душевность и танцевальность. Сторона B открывается дерзкой, роскошной фанк-композицией Anyway You Want пропитанной душевной энергией. Композиция Sing a Love Song с её тихим но уверенным темпом, немного замедляет его, превращаясь в сексуальный, плавный джаз-фанковый шедевр с молодым Гленном Джонсом на ведущем вокале. Аранжировка элегантна, построена на тёплых клавишных и неоспоримом груве. Небесная Love's In Your Corner – это воплощение душевного воодушевления. Легендарный вокал Джин Карн парит над энергичным фанком с духовыми инструментами, создавая настоящий R&B-хит. Изысканная, джазовая инструментальная композиция Mr. C — это плавный, мягкий, наполненный фанком среднетемповый грув, в котором саксофон и теплые клавишные органично переплетаются. Коннорс в последний раз сочетает джазовые аранжировки с пост-диско/буги-ритмом, и результат получается великолепным. Это утонченно и круто, и в качестве финала Mr. C завершает альбом в элегантном стиле. После выхода альбом Mr. C остался незамеченным, но время оказалось к нему исключительно благосклонно. Диджеи, коллекционеры и ценители соула с тех пор заново открыли для себя его магию. Как всегда, это важное переиздание было с любовью ремастерировано Саймоном Фрэнсисом записано звукоинженером года Сисели Балстон в студии Abbey Road и идеально отпечатано компанией Record Industry в Голландии. Норман Коннорс был поистине выдающейся личностью. Он был провидцем. И Mr. C — тому доказательство.
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Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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