Описание товара Norman Connors - Mr.C (4251804184649) виниловая пластинка

Альбом « Mr. C» Нормана Коннорса — это мастер-класс по утонченному современному фанку и буги-соулу, опередивший свое время. Выпущенный в 1981 году, этот альбом запечатлел известного джазового барабанщика и продюсера на творческом перепутье: он смело погружается в буги-фанк, не теряя при этом своего душевного, джазового стиля. То, что когда-то могло озадачить джазовых пуристов, теперь восхищает поклонников соула и фанка; альбом незаметно стал культовым, и теперь, почти 45 лет спустя, «Mr. C» звучит свежее, чем когда-либо. Наполненный заразительным мощным фанком, пышными аранжировками и трогательными до глубины души выступлениями, это альбом, балансирующий на грани совершенства, что гарантирует его непреходящее значение в каноне буги/джаз-фанк-соул. С первых же секунд альбом Mr. C дает понять одно: это Норман Коннорс в своем самом фанковом проявлении. Большая часть альбома — это настоящая вечеринка: танцевальные ритмы, дополненные энергичными риффами духовых инструментов и стильными буги-вайбами ??начала 80-х. Активно используются синтезаторы и драм-машины, демонстрируя радостное принятие Коннорсом современных фанк-трендов. Каждый трек сияет по-своему захватывающе, демонстрируя универсальность Коннорса и его умение смешивать жанры, создавая при этом незабываемые мелодии. Неотразимый, энергичный трек She's Gone открывает альбом, создавая мощный грув на электропианино Rhodes и невероятно плотный ритм буги-фанка. Пышные струнные акценты и духовые вставки переплетаются с фанковой басовой линией, а вокал (в исполнении молодого Бо Уильямса ) парит с оттенком госпела. Спустя более четырех десятилетий он остается шедевром. Оправдывая свое название, мерцающая Party Town привносит глубокую энергию электро-фанка, накладывая друг на друга бурлящий синтезаторный бас и блестящие ведущие синтезаторные линии. Ритм невероятно затягивает, это бодрый, наполненный духовыми инструментами джем, который так и манит двигаться. Далее следует утонченный фанк Keep Doin' It – низкочастотная пост-диско композиция, движимая элегантной атмосферой и склоняющаяся к звучанию ночного буги. Фанковая гитара, четкая игра на барабанах (с отточенными в джазе навыками Коннорса ) и мягкий вокал призывают вас «продолжать делать» то, что у вас получается. Stay with Me добавляет немного островного колорита, создавая плотный карибский грув с тропической перкуссией и бодрым темпом, который почти можно назвать калипсоулом. Слияние карибских ритмических элементов с контекстом R&B демонстрирует готовность Коннорса экспериментировать с мировыми звуками, сохраняя при этом душевность и танцевальность. Сторона B открывается дерзкой, роскошной фанк-композицией Anyway You Want пропитанной душевной энергией. Композиция Sing a Love Song с её тихим но уверенным темпом, немного замедляет его, превращаясь в сексуальный, плавный джаз-фанковый шедевр с молодым Гленном Джонсом на ведущем вокале. Аранжировка элегантна, построена на тёплых клавишных и неоспоримом груве. Небесная Love's In Your Corner – это воплощение душевного воодушевления. Легендарный вокал Джин Карн парит над энергичным фанком с духовыми инструментами, создавая настоящий R&B-хит. Изысканная, джазовая инструментальная композиция Mr. C — это плавный, мягкий, наполненный фанком среднетемповый грув, в котором саксофон и теплые клавишные органично переплетаются. Коннорс в последний раз сочетает джазовые аранжировки с пост-диско/буги-ритмом, и результат получается великолепным. Это утонченно и круто, и в качестве финала Mr. C завершает альбом в элегантном стиле. После выхода альбом Mr. C остался незамеченным, но время оказалось к нему исключительно благосклонно. Диджеи, коллекционеры и ценители соула с тех пор заново открыли для себя его магию. Как всегда, это важное переиздание было с любовью ремастерировано Саймоном Фрэнсисом записано звукоинженером года Сисели Балстон в студии Abbey Road и идеально отпечатано компанией Record Industry в Голландии. Норман Коннорс был поистине выдающейся личностью. Он был провидцем. И Mr. C — тому доказательство.