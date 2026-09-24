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Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка

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Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка - фото 1
Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan
Альбом (сингл)
Continental Pop Sound
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка - фото 1
  • Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722136
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan
Альбом (сингл)
Continental Pop Sound
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rock Extra, Slowrama, Latin Pop Sound, Morning Melody, Islam Blues, Phasing Drums N° 1, Phasing Drums N° 2, Phasing Drums N° 3, Pacific Rock, Quasimodo Pop, Carmel Beach, Auto Moto Rallye, V.S.O.P Rock, Rythmiques N° 1, Rythmiques N° 2, Rythmiques N° 3
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка

Альбом Пьера-Алена Даана « Continental Pop Sound» ставший классикой Tele Music в 1972 году, — это один из тех сборников, где каждый найдет что-то для себя. Брейки? Есть. Фузз-гитара? Есть. Более медленные, джазовые композиции? Вдвойне есть. Это потрясающая коллекция психоделического рока, проникновенного фанка и ретро-попа, которая сейчас продается на Discogs более чем за 200 фунтов стерлингов. И не без причины. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys Disco and Co Voyage Tumblack (с Уолли Бадару и Совером Маллиа ) и Jef Gilson Septet. Так что, вы можете быть уверены, что это переиздание от Be With — просто необходимо послушать.

Отзывы о товаре Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan
Альбом (сингл)
Continental Pop Sound
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rock Extra, Slowrama, Latin Pop Sound, Morning Melody, Islam Blues, Phasing Drums N° 1, Phasing Drums N° 2, Phasing Drums N° 3, Pacific Rock, Quasimodo Pop, Carmel Beach, Auto Moto Rallye, V.S.O.P Rock, Rythmiques N° 1, Rythmiques N° 2, Rythmiques N° 3
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Пьера-Алена Даана « Continental Pop Sound» ставший классикой Tele Music в 1972 году, — это один из тех сборников, где каждый найдет что-то для себя. Брейки? Есть. Фузз-гитара? Есть. Более медленные, джазовые композиции? Вдвойне есть. Это потрясающая коллекция психоделического рока, проникновенного фанка и ретро-попа, которая сейчас продается на Discogs более чем за 200 фунтов стерлингов. И не без причины. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys Disco and Co Voyage Tumblack (с Уолли Бадару и Совером Маллиа ) и Jef Gilson Septet. Так что, вы можете быть уверены, что это переиздание от Be With — просто необходимо послушать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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