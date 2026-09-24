Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan
Альбом (сингл)
Continental Pop Sound
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 722136
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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan
Альбом (сингл)
Continental Pop Sound
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rock Extra, Slowrama, Latin Pop Sound, Morning Melody, Islam Blues, Phasing Drums N° 1, Phasing Drums N° 2, Phasing Drums N° 3, Pacific Rock, Quasimodo Pop, Carmel Beach, Auto Moto Rallye, V.S.O.P Rock, Rythmiques N° 1, Rythmiques N° 2, Rythmiques N° 3
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка
Альбом Пьера-Алена Даана « Continental Pop Sound» ставший классикой Tele Music в 1972 году, — это один из тех сборников, где каждый найдет что-то для себя. Брейки? Есть. Фузз-гитара? Есть. Более медленные, джазовые композиции? Вдвойне есть. Это потрясающая коллекция психоделического рока, проникновенного фанка и ретро-попа, которая сейчас продается на Discogs более чем за 200 фунтов стерлингов. И не без причины. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys Disco and Co Voyage Tumblack (с Уолли Бадару и Совером Маллиа ) и Jef Gilson Septet. Так что, вы можете быть уверены, что это переиздание от Be With — просто необходимо послушать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre-Alain Dahan
Альбом (сингл)
Continental Pop Sound
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rock Extra, Slowrama, Latin Pop Sound, Morning Melody, Islam Blues, Phasing Drums N° 1, Phasing Drums N° 2, Phasing Drums N° 3, Pacific Rock, Quasimodo Pop, Carmel Beach, Auto Moto Rallye, V.S.O.P Rock, Rythmiques N° 1, Rythmiques N° 2, Rythmiques N° 3
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Альбом Пьера-Алена Даана « Continental Pop Sound» ставший классикой Tele Music в 1972 году, — это один из тех сборников, где каждый найдет что-то для себя. Брейки? Есть. Фузз-гитара? Есть. Более медленные, джазовые композиции? Вдвойне есть. Это потрясающая коллекция психоделического рока, проникновенного фанка и ретро-попа, которая сейчас продается на Discogs более чем за 200 фунтов стерлингов. И не без причины. Французский барабанщик, перкуссионист и композитор Пьер-Ален Даан был ключевым участником легендарных групп Arpadys Disco and Co Voyage Tumblack (с Уолли Бадару и Совером Маллиа ) и Jef Gilson Septet. Так что, вы можете быть уверены, что это переиздание от Be With — просто необходимо послушать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pierre-Alain Dahan - Continental Pop Sound (4251804140201) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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