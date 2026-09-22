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The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка

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The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка - фото 1
The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка - фото 1
  • The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722126
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Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Will Rock You, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Flash!, Crazy Little Thing Called Love, Play The Game, Somebody To Love, We Are The Champions
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка

"Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen" - симфонический альбом, основанный на песнях группы Queen, выпущенный в 2020 году. В данном релизе Королевский филармонический оркестр и Королевское хоровое общество представляют музыку Queen. В том числе "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen", "We Are The Champions" и многие другие незабываемые шедевры. Переиздание 2025 года представлено на виниле мраморного цвета. Легендарная рок-группа из Великобритании Queen была основана в 1970 году. Успех пришёл в середине 1970-х годах, а сегодня коллектив называют самым успешным в истории рок-музыки. 18 альбомов группы занимали первые места чартов во многих странах, а их концертные выступления называют самыми яркими и значимыми за всю историю рока.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Will Rock You, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Flash!, Crazy Little Thing Called Love, Play The Game, Somebody To Love, We Are The Champions
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Описание
"Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen" - симфонический альбом, основанный на песнях группы Queen, выпущенный в 2020 году. В данном релизе Королевский филармонический оркестр и Королевское хоровое общество представляют музыку Queen. В том числе "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen", "We Are The Champions" и многие другие незабываемые шедевры. Переиздание 2025 года представлено на виниле мраморного цвета. Легендарная рок-группа из Великобритании Queen была основана в 1970 году. Успех пришёл в середине 1970-х годах, а сегодня коллектив называют самым успешным в истории рок-музыки. 18 альбомов группы занимали первые места чартов во многих странах, а их концертные выступления называют самыми яркими и значимыми за всю историю рока.


Теги товара: Цветной винил
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The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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