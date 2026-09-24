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Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка

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Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 1
Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 2
Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 3
Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 4
Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 5
Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 6
Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 7
Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 8
Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
Quintet
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 1
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 2
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 3
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 4
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 5
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 6
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 7
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 8
  • Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722123
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Загружаем...
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Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка
5 940 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455716019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
Quintet
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
A Nice Day, My Funny Valentine, Blue Sands, The Sage, The Morning After, Happy, Spectacular, Free Form, Walking Carson Blues, Buddy Boo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка

LP - это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли, мастеринг осуществил Кевин Грей с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом черном виниле на заводе RTI и упаковано в роскошную обложку с наклейкой. Жемчужина камерного джаза Западного побережья, эта запись Тихоокеанского джаза 1955 года задокументировала выдающийся квинтет барабанщика Чико Гамильтона с Бадди Коллеттом на деревянных духовых, Джимом Холлом на гитаре, Фредом Кацем на виолончели и Карсоном Смитом на басу. Ансамбль создал неповторимое звучание с его уникальным инструментарием и уравновешенным, страстным исполнением тонких, изобретательных аранжировок стандартов и оригинальных произведений участников группы. Сторона 1 состоит из набора интроспективных студийных записей, включая выразительные пьесы Коллетта (« Blue Sands ») и Каца (« The Sage »), а также призрачную аранжировку « My Funny Valentine ». Сторона 2 представляет больше огненной стороны квинтета с набором живых записей, сделанных в Strollers в Лонг-Бич, Калифорния. Группа мощно качается от открывающей стороны « I Want To Be Happy » к завершающей « Buddy Boo » с отклонением в абстракцию в полностью импровизированной пьесе « Free Form ».

Отзывы о товаре Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455716019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chico Hamilton
Альбом (сингл)
Quintet
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
A Nice Day, My Funny Valentine, Blue Sands, The Sage, The Morning After, Happy, Spectacular, Free Form, Walking Carson Blues, Buddy Boo
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
LP - это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли, мастеринг осуществил Кевин Грей с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом черном виниле на заводе RTI и упаковано в роскошную обложку с наклейкой. Жемчужина камерного джаза Западного побережья, эта запись Тихоокеанского джаза 1955 года задокументировала выдающийся квинтет барабанщика Чико Гамильтона с Бадди Коллеттом на деревянных духовых, Джимом Холлом на гитаре, Фредом Кацем на виолончели и Карсоном Смитом на басу. Ансамбль создал неповторимое звучание с его уникальным инструментарием и уравновешенным, страстным исполнением тонких, изобретательных аранжировок стандартов и оригинальных произведений участников группы. Сторона 1 состоит из набора интроспективных студийных записей, включая выразительные пьесы Коллетта (« Blue Sands ») и Каца (« The Sage »), а также призрачную аранжировку « My Funny Valentine ». Сторона 2 представляет больше огненной стороны квинтета с набором живых записей, сделанных в Strollers в Лонг-Бич, Калифорния. Группа мощно качается от открывающей стороны « I Want To Be Happy » к завершающей « Buddy Boo » с отклонением в абстракцию в полностью импровизированной пьесе « Free Form ».
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Отзывы


Chico Hamilton - Quintet (Analogue, Tone Poet) (0602455716019) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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