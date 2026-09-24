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Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка

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Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 1
Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 2
Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 3
Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 4
Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 5
Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 6
Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 7
Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duke Jordan
Альбом (сингл)
Flight To Jordan
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 3
  • Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 4
  • Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 5
  • Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 6
  • Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 7
  • Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722122
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845955]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duke Jordan
Альбом (сингл)
Flight To Jordan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flight To Jordan, Starbrite, Squawkin', Deacon Joe, Split Quick, Si-Joya
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка

Будучи пианистом легендарного квинтета Чарли Паркера, куда также входил Майлз Дэвис, Дюк Джордан стоял у истоков революции бибопа в 1947/48 годах. Родившийся в Бруклине пианист записал свой единственный альбом «Flight to Jordan» на лейбле Blue Note в составе классического хард-боп-квинтета в 1960 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд, мягкий внутренний конверт.

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845955]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duke Jordan
Альбом (сингл)
Flight To Jordan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flight To Jordan, Starbrite, Squawkin', Deacon Joe, Split Quick, Si-Joya
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Будучи пианистом легендарного квинтета Чарли Паркера, куда также входил Майлз Дэвис, Дюк Джордан стоял у истоков революции бибопа в 1947/48 годах. Родившийся в Бруклине пианист записал свой единственный альбом «Flight to Jordan» на лейбле Blue Note в составе классического хард-боп-квинтета в 1960 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд, мягкий внутренний конверт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845955) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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