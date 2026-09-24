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Horace Parlan - Up & Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Horace Parlan - Up & Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка

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Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 1
Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 2
Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 3
Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 4
Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 5
Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 6
Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 7
Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Up & Down
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 2
  • Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 3
  • Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 4
  • Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 5
  • Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 6
  • Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 7
  • Horace Parlan - Up &amp; Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722119
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Загружаем...
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Загружаем...
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Horace Parlan - Up & Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455187710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Up & Down
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Book's Beat, Up And Down, Fugee, The Other Part Of Town, Lonely One, Light Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Parlan - Up & Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка

Up & Down — альбом американского джазового пианиста Хораса Парлана с выступлениями, записанными в 1961 году и выпущенными на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Пианист Хорас Парлан, который стал известен благодаря своей работе с Charles Mingus' Jazz Workshop, дебютировал с Blue Note в 1959 году в качестве аккомпаниатора Лу Дональдсона. В последующие два года он записал шесть важных альбомов в стиле хард-боп для лейбла под своим собственным именем. Его лучшая запись — альбом квинтета «Up & Down», о котором AllMusic написал: «Парлан находится на пике своих возможностей и во многом показывает, на что он действительно способен как пианист и руководитель оркестра».

Отзывы о товаре Horace Parlan - Up & Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455187710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Up & Down
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Book's Beat, Up And Down, Fugee, The Other Part Of Town, Lonely One, Light Blue
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Up & Down — альбом американского джазового пианиста Хораса Парлана с выступлениями, записанными в 1961 году и выпущенными на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Пианист Хорас Парлан, который стал известен благодаря своей работе с Charles Mingus' Jazz Workshop, дебютировал с Blue Note в 1959 году в качестве аккомпаниатора Лу Дональдсона. В последующие два года он записал шесть важных альбомов в стиле хард-боп для лейбла под своим собственным именем. Его лучшая запись — альбом квинтета «Up & Down», о котором AllMusic написал: «Парлан находится на пике своих возможностей и во многом показывает, на что он действительно способен как пианист и руководитель оркестра».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Parlan - Up & Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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