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Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка

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Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 1
Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 2
Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 3
Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 4
Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Serge Chaloff
Альбом (сингл)
Blue Serge
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 1
  • Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 2
  • Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 3
  • Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 4
  • Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722118
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455600950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Serge Chaloff
Альбом (сингл)
Blue Serge
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Handful Of Stars, The Goof And I, Thanks For The Memory, All The Things You Are, I've Got The World On A String, Susie's Blues, Stairway To The Stars
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series – 602455600950
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Handful Of Stars, The Goof And I, Thanks For The Memory, All The Things You Are, I've Got The World On A String, Susie's Blues, Stairway To The Stars

Отзывы о товаре Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455600950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Serge Chaloff
Альбом (сингл)
Blue Serge
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Handful Of Stars, The Goof And I, Thanks For The Memory, All The Things You Are, I've Got The World On A String, Susie's Blues, Stairway To The Stars
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series – 602455600950
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Handful Of Stars, The Goof And I, Thanks For The Memory, All The Things You Are, I've Got The World On A String, Susie's Blues, Stairway To The Stars
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Serge Chaloff - Blue Serge (Analogue, Tone Poet) (0602455600950) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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