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Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка

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Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 1
Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 2
Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 3
Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 4
Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 5
Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 6
Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 7
Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 8
Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maya Delilah
Альбом (сингл)
The Long Way Round
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 1
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 2
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 3
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 4
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 5
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 6
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 7
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 8
  • Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722114
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475136705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maya Delilah
Альбом (сингл)
The Long Way Round
Жанр
Jazz
Трек-лист
Begin Again, Look At The State Of Me Now, Man Of The House, Maya, Maya, Maya, Jeffrey - Cory Henry Maya Delilah, Squeeze, Actress, Did I Dream It All, I'll Be There In The Morning, My Balloon, Necklace, Never With You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка

24-летняя певица, автор песен и гитаристка из Северного Лондона Майя Делайла представляет The Long Way Round, свой потрясающий полноформатный дебютный альбом, выпущенный на Blue Note/Capitol. Издание на оранжевом виниле. Лондонская певица, автор песен и гитаристка была названа «Artist To Watch» Spotify 2025 года, что является еще одним верным признаком ее восходящей звезды после того, как её включили в «Fender Next Class of 2024». Ее дебютный альбом оправдывает это обещание, объединяя все элементы ее искусства — интимность, мастерство, вдохновение, глубину, легкость — в одной впечатляющей работе. 12 песен дебютного альбома Майи Делайлы "The Long Way Round" пропитаны соул-попом, но также содержат сочные отголоски кантри, блюза и госпела, а также дозу неприукрашенного фанка (в новом сингле "Squeeze").

Отзывы о товаре Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475136705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maya Delilah
Альбом (сингл)
The Long Way Round
Жанр
Jazz
Трек-лист
Begin Again, Look At The State Of Me Now, Man Of The House, Maya, Maya, Maya, Jeffrey - Cory Henry Maya Delilah, Squeeze, Actress, Did I Dream It All, I'll Be There In The Morning, My Balloon, Necklace, Never With You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
24-летняя певица, автор песен и гитаристка из Северного Лондона Майя Делайла представляет The Long Way Round, свой потрясающий полноформатный дебютный альбом, выпущенный на Blue Note/Capitol. Издание на оранжевом виниле. Лондонская певица, автор песен и гитаристка была названа «Artist To Watch» Spotify 2025 года, что является еще одним верным признаком ее восходящей звезды после того, как её включили в «Fender Next Class of 2024». Ее дебютный альбом оправдывает это обещание, объединяя все элементы ее искусства — интимность, мастерство, вдохновение, глубину, легкость — в одной впечатляющей работе. 12 песен дебютного альбома Майи Делайлы "The Long Way Round" пропитаны соул-попом, но также содержат сочные отголоски кантри, блюза и госпела, а также дозу неприукрашенного фанка (в новом сингле "Squeeze").
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maya Delilah - The Long Way Round (Coloured) (0602475136705) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5360 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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