Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка
Отпразднуйте 60-летие Immediate Records с культовым дебютным альбомом Криса Фарлоу 1966 года, переизданным на белом виниле с хитами, в роскошной упаковке и с коллекционной наклейкой. В честь 60-летия легендарного Immediate Records альбом «14 Things To Think About» — мощный дебютный альбом британской иконы R&B Криса Фарлоу 1966 года — переиздается, отдавая дань уважения как его наследию, так и непреходящему влиянию лейбла. Основан в 1965 году менеджером Rolling Stones Эндрю Лугом. Лейблы Immediate Records, возглавляемые Олдхэмом и Тони Калдером, помогли сформировать британскую R&B-сцену, предоставив артистам творческую свободу и дав старт таким звездам, как Small Faces, PP Arnold и сам Фарлоу. Выпущенный в 1966 году, альбом «14 Things To Think About» широко считается одним из лучших альбомов в жанрах бит, мод, R&B и соул той эпохи. Он демонстрирует характерный хриплый голос Фарлоу и уникальную манеру исполнения — стиль, который выделялся на конкурентной британской R&B-сцене. Альбом был основан на его хитах, включая возглавившую чарты версию «Out of Time», и включает в себя такие выдающиеся треки, как «Think» и проникновенное переосмысление песни Боба Дилана «It's All Over Now, Baby Blue». От блюзового звучания до баллад, пропитанных соулом, это переиздание передает неподдельные эмоции и музыкальное мастерство, которые сделали Фарлоу опорой мод- и соул-сцены. Этот альбом также служит своего рода капсулой времени, хранящей память об эпохе, когда британская музыка преобразовывала поп-культуру как внутри страны, так и за рубежом. «Слушая эти треки, вы оцените мастерство Криса Фарлоу», — говорит музыкальный историк Рэй Толлидей, подчеркивая непревзойденный вклад певца в жанр.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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