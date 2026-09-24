Top.Mail.Ru
Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка - фото 1
Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Farlowe
Альбом (сингл)
14 Things To Think About
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767441183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Farlowe
Альбом (сингл)
14 Things To Think About
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Think, My Colouring Book, Lipstick Traces, Summertime, That's No Big Thing, Don't Play That Song, Looking For You, It's All Over Now, Baby Blue, With Myself, Rockin' Pneumonia, Why Don't You Change Your Ways, My Girl Josephine, Yesterday, Me
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка

Отпразднуйте 60-летие Immediate Records с культовым дебютным альбомом Криса Фарлоу 1966 года, переизданным на белом виниле с хитами, в роскошной упаковке и с коллекционной наклейкой. В честь 60-летия легендарного Immediate Records альбом «14 Things To Think About» — мощный дебютный альбом британской иконы R&B Криса Фарлоу 1966 года — переиздается, отдавая дань уважения как его наследию, так и непреходящему влиянию лейбла. Основан в 1965 году менеджером Rolling Stones Эндрю Лугом. Лейблы Immediate Records, возглавляемые Олдхэмом и Тони Калдером, помогли сформировать британскую R&B-сцену, предоставив артистам творческую свободу и дав старт таким звездам, как Small Faces, PP Arnold и сам Фарлоу. Выпущенный в 1966 году, альбом «14 Things To Think About» широко считается одним из лучших альбомов в жанрах бит, мод, R&B и соул той эпохи. Он демонстрирует характерный хриплый голос Фарлоу и уникальную манеру исполнения — стиль, который выделялся на конкурентной британской R&B-сцене. Альбом был основан на его хитах, включая возглавившую чарты версию «Out of Time», и включает в себя такие выдающиеся треки, как «Think» и проникновенное переосмысление песни Боба Дилана «It's All Over Now, Baby Blue». От блюзового звучания до баллад, пропитанных соулом, это переиздание передает неподдельные эмоции и музыкальное мастерство, которые сделали Фарлоу опорой мод- и соул-сцены. Этот альбом также служит своего рода капсулой времени, хранящей память об эпохе, когда британская музыка преобразовывала поп-культуру как внутри страны, так и за рубежом. «Слушая эти треки, вы оцените мастерство Криса Фарлоу», — говорит музыкальный историк Рэй Толлидей, подчеркивая непревзойденный вклад певца в жанр.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767441183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Farlowe
Альбом (сингл)
14 Things To Think About
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Think, My Colouring Book, Lipstick Traces, Summertime, That's No Big Thing, Don't Play That Song, Looking For You, It's All Over Now, Baby Blue, With Myself, Rockin' Pneumonia, Why Don't You Change Your Ways, My Girl Josephine, Yesterday, Me
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Отпразднуйте 60-летие Immediate Records с культовым дебютным альбомом Криса Фарлоу 1966 года, переизданным на белом виниле с хитами, в роскошной упаковке и с коллекционной наклейкой. В честь 60-летия легендарного Immediate Records альбом «14 Things To Think About» — мощный дебютный альбом британской иконы R&B Криса Фарлоу 1966 года — переиздается, отдавая дань уважения как его наследию, так и непреходящему влиянию лейбла. Основан в 1965 году менеджером Rolling Stones Эндрю Лугом. Лейблы Immediate Records, возглавляемые Олдхэмом и Тони Калдером, помогли сформировать британскую R&B-сцену, предоставив артистам творческую свободу и дав старт таким звездам, как Small Faces, PP Arnold и сам Фарлоу. Выпущенный в 1966 году, альбом «14 Things To Think About» широко считается одним из лучших альбомов в жанрах бит, мод, R&B и соул той эпохи. Он демонстрирует характерный хриплый голос Фарлоу и уникальную манеру исполнения — стиль, который выделялся на конкурентной британской R&B-сцене. Альбом был основан на его хитах, включая возглавившую чарты версию «Out of Time», и включает в себя такие выдающиеся треки, как «Think» и проникновенное переосмысление песни Боба Дилана «It's All Over Now, Baby Blue». От блюзового звучания до баллад, пропитанных соулом, это переиздание передает неподдельные эмоции и музыкальное мастерство, которые сделали Фарлоу опорой мод- и соул-сцены. Этот альбом также служит своего рода капсулой времени, хранящей память об эпохе, когда британская музыка преобразовывала поп-культуру как внутри страны, так и за рубежом. «Слушая эти треки, вы оцените мастерство Криса Фарлоу», — говорит музыкальный историк Рэй Толлидей, подчеркивая непревзойденный вклад певца в жанр.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Farlowe - 14 Things To Think About (Coloured) (5060767441183) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...