Sonny Criss - Sonny'S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sonny Criss - Sonny'S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка
«Sonny’s Dream (Birth of the New Cool)» — альбом джазового саксофониста Сонни Крисса 1968 года, выпущенный лейблом Prestige. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. Композиции, написанные и аранжированные Хорасом Тэпскоттом, Крисс исполняет вместе с Конте Кандоли, Тедди Эдвардсом, Томми Фланаганом и другими музыкантами. В рецензии на AllMusic отмечается: «Аранжировки великой легенды Лос-Анджелеса Хораса Тэпскотта сложные, но хорошо дополняют стиль Крисса, и он в отличной форме в шести оригинальных композициях Тэпскотта. настоятельно рекомендуется как за игру Крисса, так и за авторский стиль Тэпскотта». Путеводитель по джазу Penguin Guide to Jazz включил альбом в свою рекомендуемую «основную коллекцию».
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