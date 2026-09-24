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Sonny Criss - Sonny'S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonny Criss - Sonny'S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка

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Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 5
Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 6
Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Criss
Альбом (сингл)
Sonny'S Dream
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 6
  • Sonny Criss - Sonny&#039;S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
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В наличии
Код товара: 722094
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Sonny Criss - Sonny'S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Criss
Альбом (сингл)
Sonny'S Dream
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Sonny's Dream, Ballad For Samuel, The Black Apostles, The Golden Pearl, Daughter Of Cochise, Sandy And Niles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Criss - Sonny'S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка

«Sonny’s Dream (Birth of the New Cool)» — альбом джазового саксофониста Сонни Крисса 1968 года, выпущенный лейблом Prestige. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. Композиции, написанные и аранжированные Хорасом Тэпскоттом, Крисс исполняет вместе с Конте Кандоли, Тедди Эдвардсом, Томми Фланаганом и другими музыкантами. В рецензии на AllMusic отмечается: «Аранжировки великой легенды Лос-Анджелеса Хораса Тэпскотта сложные, но хорошо дополняют стиль Крисса, и он в отличной форме в шести оригинальных композициях Тэпскотта. настоятельно рекомендуется как за игру Крисса, так и за авторский стиль Тэпскотта». Путеводитель по джазу Penguin Guide to Jazz включил альбом в свою рекомендуемую «основную коллекцию».

Отзывы о товаре Sonny Criss - Sonny'S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Criss
Альбом (сингл)
Sonny'S Dream
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Sonny's Dream, Ballad For Samuel, The Black Apostles, The Golden Pearl, Daughter Of Cochise, Sandy And Niles
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
«Sonny’s Dream (Birth of the New Cool)» — альбом джазового саксофониста Сонни Крисса 1968 года, выпущенный лейблом Prestige. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. Композиции, написанные и аранжированные Хорасом Тэпскоттом, Крисс исполняет вместе с Конте Кандоли, Тедди Эдвардсом, Томми Фланаганом и другими музыкантами. В рецензии на AllMusic отмечается: «Аранжировки великой легенды Лос-Анджелеса Хораса Тэпскотта сложные, но хорошо дополняют стиль Крисса, и он в отличной форме в шести оригинальных композициях Тэпскотта. настоятельно рекомендуется как за игру Крисса, так и за авторский стиль Тэпскотта». Путеводитель по джазу Penguin Guide to Jazz включил альбом в свою рекомендуемую «основную коллекцию».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Criss - Sonny'S Dream (Birth Of The New Cool) (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685307) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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