Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Plus 4
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 722093
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072693845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Plus 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Valse Hot, Kiss And Run, I Feel A Song Coming On, Count Your Blessings, Pent-Up House
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка
Альбом «Plus 4» был первоначально выпущен в 1956 году на лейбле Prestige Records и записан при участии Сонни Роллинза и квинтета Клиффа Брауна и Макса Роуча. Альбом, описываемый как мощный хард-боп, состоит из пяти треков, включая две собственные композиции Роллинза — «Pent-Up House» и одну из его самых известных композиций — «Valse Hot». Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072693845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Plus 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Valse Hot, Kiss And Run, I Feel A Song Coming On, Count Your Blessings, Pent-Up House
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Альбом «Plus 4» был первоначально выпущен в 1956 году на лейбле Prestige Records и записан при участии Сонни Роллинза и квинтета Клиффа Брауна и Макса Роуча. Альбом, описываемый как мощный хард-боп, состоит из пяти треков, включая две собственные композиции Роллинза — «Pent-Up House» и одну из его самых известных композиций — «Valse Hot». Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - стоимость товара 6050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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