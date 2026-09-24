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Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка

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Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Plus 4
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072693845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Plus 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Valse Hot, Kiss And Run, I Feel A Song Coming On, Count Your Blessings, Pent-Up House
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка

Альбом «Plus 4» был первоначально выпущен в 1956 году на лейбле Prestige Records и записан при участии Сонни Роллинза и квинтета Клиффа Брауна и Макса Роуча. Альбом, описываемый как мощный хард-боп, состоит из пяти треков, включая две собственные композиции Роллинза — «Pent-Up House» и одну из его самых известных композиций — «Valse Hot». Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.

Отзывы о товаре Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072693845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Plus 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Valse Hot, Kiss And Run, I Feel A Song Coming On, Count Your Blessings, Pent-Up House
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Plus 4» был первоначально выпущен в 1956 году на лейбле Prestige Records и записан при участии Сонни Роллинза и квинтета Клиффа Брауна и Макса Роуча. Альбом, описываемый как мощный хард-боп, состоит из пяти треков, включая две собственные композиции Роллинза — «Pent-Up House» и одну из его самых известных композиций — «Valse Hot». Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Rollins - Plus 4 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072693845) виниловая пластинка - стоимость товара 6050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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