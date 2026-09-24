Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Jazz Message 2
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 722091
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Jazz Message 2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Thad's Blues, Doug's Minor B'ok, B. For B. B., Blues Number Two, Space Flight"
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание альбома Хэнка Мобли «Jazz Message #2» 1957 года. 180-граммовый винил. Альбом джазового саксофониста Хэнка Мобли «Jazz Message #2» 1957 года был первоначально выпущен лейблом Savoy в том же году. В альбом вошли пять композиций, включая три композиции Мобли, и в нём участвовал ансамбль музыкантов, включая Ли Моргана (труба), Хэнка Джонса (фортепиано) и Дуга Уоткинса (бас). Новое издание альбома выпущено в рамках серии «Original Jazz Classics» на 180-граммовом виниле, отпечатанном на RTI, с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных плёнок, записанных на Cohearent Audio, и в футляре Stoughton Tip-On.
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Jazz Message 2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Thad's Blues, Doug's Minor B'ok, B. For B. B., Blues Number Two, Space Flight"
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Ремастированное переиздание альбома Хэнка Мобли «Jazz Message #2» 1957 года. 180-граммовый винил. Альбом джазового саксофониста Хэнка Мобли «Jazz Message #2» 1957 года был первоначально выпущен лейблом Savoy в том же году. В альбом вошли пять композиций, включая три композиции Мобли, и в нём участвовал ансамбль музыкантов, включая Ли Моргана (труба), Хэнка Джонса (фортепиано) и Дуга Уоткинса (бас). Новое издание альбома выпущено в рамках серии «Original Jazz Classics» на 180-граммовом виниле, отпечатанном на RTI, с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных плёнок, записанных на Cohearent Audio, и в футляре Stoughton Tip-On.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - стоимость товара 6170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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