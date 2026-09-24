The Alan Parsons Project - I Robot (Half Speed) (0711297534115) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 722088
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Robot, I Wouldn't Want To Be Like You, Some Other Time, Breakdown Sorry, Don't Let It Show, The Voice, Nucleus, Day After Day (The Show Must Go On), Total Eclipse, Genesis Ch. 1 V.32
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Alan Parsons Project - I Robot (Half Speed) (0711297534115) виниловая пластинка
Второй студийный альбом Alan Parsons Project "I Robot", считающийся одним из величайших концептуальных альбомов всех времен, переиздается в различных форматах, включая классический 180-граммовый черный винил, ремастированный на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. Альбом был выпущен в июле 1977 года и концептуально основан на научно-фантастических рассказах писателя Айзека Азимова о роботах, в которых затрагиваются философские темы, связанные с искусственным интеллектом. Альбом стал мировым хитом, продавшись тиражом более двух миллионов копий и получив платиновый и золотой статус во многих странах, включая США, Германию, Австралию и Канаду. Издание включает вкладку с заметками Эрика Вулфсона.
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Robot, I Wouldn't Want To Be Like You, Some Other Time, Breakdown Sorry, Don't Let It Show, The Voice, Nucleus, Day After Day (The Show Must Go On), Total Eclipse, Genesis Ch. 1 V.32
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Второй студийный альбом Alan Parsons Project "I Robot", считающийся одним из величайших концептуальных альбомов всех времен, переиздается в различных форматах, включая классический 180-граммовый черный винил, ремастированный на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. Альбом был выпущен в июле 1977 года и концептуально основан на научно-фантастических рассказах писателя Айзека Азимова о роботах, в которых затрагиваются философские темы, связанные с искусственным интеллектом. Альбом стал мировым хитом, продавшись тиражом более двух миллионов копий и получив платиновый и золотой статус во многих странах, включая США, Германию, Австралию и Канаду. Издание включает вкладку с заметками Эрика Вулфсона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Alan Parsons Project - I Robot (Half Speed) (0711297534115) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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