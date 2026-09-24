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The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка

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The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 1
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 2
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 3
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 4
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 5
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 6
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 7
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 8
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 9
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 10
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 11
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 12
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Hidden City
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 11
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 12
  • The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722086
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297512168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Hidden City
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dark Energy, No Love Lost, Dance The Night, In Blood, Birds Of Paradise, Hinterland, G O A T, Deeply Ordered Chaos, Avalanche Of Light, Lilies, Heathens, Sound And Fury
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка

Ремастеринг для винила выполнен Джастином Штурцем в студии Sterling Sound нарезка — Джоном Уэббером в студии Air Studios. Нарезка произведена на скорости 45 об/мин для превосходного звучания. Это издание CV 45 Edition поставляется с индивидуально пронумерованной обложкой. Hidden City — десятый студийный альбом группы The Cult, спродюсированный Бобом Роком и написанный Иэном Астбери и Билли Даффи. Это заключительная часть трилогии, ознаменовавшей возрождение группы, начавшейся с Born Into This (2007), переросшей в Choice of Weapon (2012) и завершившейся дебютом в полной мере, с соблазнительным Hidden City. Звуковой шквал «Dark Energy» — идеальное вступление к этому альбому. Сняв слои этого 12-трекового мастер-класса по пространству и времени, вы обнаружите группу в её абсолютном расцвете. Что неудивительно, ведь The Cult существовали в тени и в диких местах с момента своего основания.

Отзывы о товаре The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297512168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Hidden City
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dark Energy, No Love Lost, Dance The Night, In Blood, Birds Of Paradise, Hinterland, G O A T, Deeply Ordered Chaos, Avalanche Of Light, Lilies, Heathens, Sound And Fury
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Ремастеринг для винила выполнен Джастином Штурцем в студии Sterling Sound нарезка — Джоном Уэббером в студии Air Studios. Нарезка произведена на скорости 45 об/мин для превосходного звучания. Это издание CV 45 Edition поставляется с индивидуально пронумерованной обложкой. Hidden City — десятый студийный альбом группы The Cult, спродюсированный Бобом Роком и написанный Иэном Астбери и Билли Даффи. Это заключительная часть трилогии, ознаменовавшей возрождение группы, начавшейся с Born Into This (2007), переросшей в Choice of Weapon (2012) и завершившейся дебютом в полной мере, с соблазнительным Hidden City. Звуковой шквал «Dark Energy» — идеальное вступление к этому альбому. Сняв слои этого 12-трекового мастер-класса по пространству и времени, вы обнаружите группу в её абсолютном расцвете. Что неудивительно, ведь The Cult существовали в тени и в диких местах с момента своего основания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cult - Hidden City (Half Speed) (0711297512168) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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