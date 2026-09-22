The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка
Музыкальный альбом группы "The Orb"Новая коллекция миксов от британского электронно-музыкального коллектива The Orb, пионеров Ambient House. Издание на зеленом 140 г виниле к RSD 2024. «Baraka» и «Exoplanet Ross 128B» — новые записи The Orb. «Baghdad Batteries (Ambient Mix)» — это новый микс заглавного трека альбома The Orb 2010 года, «Pervitin (Empire Culling & The Hemlock Stone Version)» взят из альбома 2020 года «Abolition Of The Royal Familia». «Plateau (All Hands On Deck Mix 2AM)» — это новая редакция записи, вошедшей в переиздание «Orbus Terrarum» 2008 года. «Prism» — заглавный трек последнего студийного альбома The Orb, выпущенного в 2023 году. Название альбома было вдохновлено брошью, созданной Сильвией Панкхерст и врученной членам Женского социально-политического союза, заключенным в лондонскую тюрьму Холлоуэй за «воинственную» суфражистскую деятельность.
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