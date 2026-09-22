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The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка

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The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 1
The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 2
The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 3
The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 4
The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 5
The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 6
The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 7
The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 8
The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
The Holloway Brooch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 1
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 2
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 3
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 4
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 5
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 6
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 7
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 8
  • The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722085
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Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297921717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
The Holloway Brooch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Baghdad Batteries (Ambient Mix), Pervitin (Empire Culling & The Hemlock Stone Version), Baraka, Exoplanet Ross 128B, Plateau (All Hands On Deck Mix 2AM), Prism
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка

Музыкальный альбом группы "The Orb"Новая коллекция миксов от британского электронно-музыкального коллектива The Orb, пионеров Ambient House. Издание на зеленом 140 г виниле к RSD 2024. «Baraka» и «Exoplanet Ross 128B» — новые записи The Orb. «Baghdad Batteries (Ambient Mix)» — это новый микс заглавного трека альбома The Orb 2010 года, «Pervitin (Empire Culling & The Hemlock Stone Version)» взят из альбома 2020 года «Abolition Of The Royal Familia». «Plateau (All Hands On Deck Mix 2AM)» — это новая редакция записи, вошедшей в переиздание «Orbus Terrarum» 2008 года. «Prism» — заглавный трек последнего студийного альбома The Orb, выпущенного в 2023 году. Название альбома было вдохновлено брошью, созданной Сильвией Панкхерст и врученной членам Женского социально-политического союза, заключенным в лондонскую тюрьму Холлоуэй за «воинственную» суфражистскую деятельность.

Отзывы о товаре The Orb - The Holloway Brooch (Coloured) (0711297921717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297921717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
The Holloway Brooch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Baghdad Batteries (Ambient Mix), Pervitin (Empire Culling & The Hemlock Stone Version), Baraka, Exoplanet Ross 128B, Plateau (All Hands On Deck Mix 2AM), Prism
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом группы "The Orb"Новая коллекция миксов от британского электронно-музыкального коллектива The Orb, пионеров Ambient House. Издание на зеленом 140 г виниле к RSD 2024. «Baraka» и «Exoplanet Ross 128B» — новые записи The Orb. «Baghdad Batteries (Ambient Mix)» — это новый микс заглавного трека альбома The Orb 2010 года, «Pervitin (Empire Culling & The Hemlock Stone Version)» взят из альбома 2020 года «Abolition Of The Royal Familia». «Plateau (All Hands On Deck Mix 2AM)» — это новая редакция записи, вошедшей в переиздание «Orbus Terrarum» 2008 года. «Prism» — заглавный трек последнего студийного альбома The Orb, выпущенного в 2023 году. Название альбома было вдохновлено брошью, созданной Сильвией Панкхерст и врученной членам Женского социально-политического союза, заключенным в лондонскую тюрьму Холлоуэй за «воинственную» суфражистскую деятельность.
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