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Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка

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Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 1
Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 2
Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 3
Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 4
Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 5
Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Legends, Myths And Lavender
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 1
  • Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 2
  • Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 3
  • Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 4
  • Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 5
  • Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722082
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602455577337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Legends, Myths And Lavender
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Home, Hollywood, The Wanderer, Make-believe, Drive Song, Communion, Lavender Fields, The Sound of Snow, Soleil de Provence, Nightingale, Nineteen Years, A Daydream in Camelot, Something Almost, But Not Quite, You Can't Run from Yourself, The Unveiling, If I Didn't Have You, Polaris
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Home, Hollywood, The Wanderer, Make-believe, Drive Song, Communion, Lavender Fields, The Sound of Snow, Soleil de Provence, Nightingale, Nineteen Years, A Daydream in Camelot, Something Almost, But Not Quite, You Can't Run from Yourself, The Unveiling, If I Didn't Have You, Polaris

Отзывы о товаре Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602455577337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Legends, Myths And Lavender
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Home, Hollywood, The Wanderer, Make-believe, Drive Song, Communion, Lavender Fields, The Sound of Snow, Soleil de Provence, Nightingale, Nineteen Years, A Daydream in Camelot, Something Almost, But Not Quite, You Can't Run from Yourself, The Unveiling, If I Didn't Have You, Polaris
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Home, Hollywood, The Wanderer, Make-believe, Drive Song, Communion, Lavender Fields, The Sound of Snow, Soleil de Provence, Nightingale, Nineteen Years, A Daydream in Camelot, Something Almost, But Not Quite, You Can't Run from Yourself, The Unveiling, If I Didn't Have You, Polaris
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stephan Moccio - Legends, Myths And Lavender (0602455577337) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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