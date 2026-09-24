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Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка

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Leron Carson - Red Lightbulb Theory &#039;87-&#039;88 (4601620109249) виниловая пластинка - фото 1
Leron Carson - Red Lightbulb Theory &#039;87-&#039;88 (4601620109249) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Leron Carson
Альбом (сингл)
Red Lightbulb Theory '87-'88
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leron Carson - Red Lightbulb Theory &#039;87-&#039;88 (4601620109249) виниловая пластинка - фото 1
  • Leron Carson - Red Lightbulb Theory &#039;87-&#039;88 (4601620109249) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Leron Carson
Альбом (сингл)
Red Lightbulb Theory '87-'88
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Mechanism, Dedicated, The Unknown, C China II, D Red Lightbulb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка

«Red Lightbulb Theory '87-'88» — альбом исполнителя Leron Carson в жанрах электронной музыки, техно и глубокого хауса.

Отзывы о товаре Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Leron Carson
Альбом (сингл)
Red Lightbulb Theory '87-'88
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Mechanism, Dedicated, The Unknown, C China II, D Red Lightbulb
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
«Red Lightbulb Theory '87-'88» — альбом исполнителя Leron Carson в жанрах электронной музыки, техно и глубокого хауса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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